Skifahrer aus Bezirk Amstetten stürzte und überschlug sich mehrmals

Eine vierköpfige Skitourengruppe, zwei Männer (69 und 70) und eine Frau (61) aus dem Bezirk Amstetten sowie eine weitere Frau (58) aus dem Bezirk Vöcklabruck, war gegen 12.40 Uhr im Bereich des „Rotkogel“ in Johnsbach unterwegs. Bei der Abfahrt in der „Rotkogelrinne“ geriet die Gruppe zu weit nach links in steiles, felsdurchsetztes Gelände.

Die beiden Frauen wagten keine Weiterfahrt und setzten einen Notruf ab. Die beiden Männer setzten die Abfahrt fort. Dabei stürzte der 70-Jährige und überschlug sich mehrmals. Der Mann wurde von seinem Begleiter erstversorgt.

Hubschrauber im Einsatz

Der Polizeihubschrauber brachte die in Not geratenen Frauen mittels Taubergung in Sicherheit. Der verletzte 70-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C99 geborgen und in das LKH Amstetten geflogen. Rund 40 Mitglieder der Bergrettungsortstellen Admont und Trieben sowie die Alpinpolizei Liezen standen im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden