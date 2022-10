Gemeinderatssitzung in Amstetten schon um 7 Uhr

Vollbild

FB

"Der Termin am 2. November um 7 Uhr ist jeder Gemeinderätin und jedem Gemeinderat zumutbar", sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. "Wir werden mit möglichst vielen Mandataren an der Gemeinderatsitzung teilnehmen, weil wir ja auch selbst wichtige Anträge eingebracht haben", kündigt SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler an.

1 /2