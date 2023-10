Wandern im Herbstbunt

Über 1.000 bewegungsfreudige Menschen sind alljährlich beim Wandertag der Sektion Fußball in der wunderbaren Herbstlandschaft des Mostviertels unterwegs, auch heuer wird am 26. Oktober wieder zu dieser längst traditionellen Veranstaltung geladen. Gestartet wird beim Sportplatz zwischen 9 und 12 Uhr, danach führt die Strecke – man kann zwischen 12,5 oder 7 Kilometern Länge wählen – zu den drei Labstationen, zuallererst bei Familie Holzer in Loimersdorf, dann geht es weiter in die Punzhub zu Familie Reitmann und zuletzt noch zu Familie Wieser bei der Firma Weißensteiner, ehe man im Pfarrwald wieder das Ziel erreicht. Mit dem Erwerb der Wanderkarte nimmt man mit mindestens zwei gültigen Stationsstempeln automatisch an der Tombola um 16.30 Uhr im Sportgelände teil, wo die von der Firma Autback gesponserten Preise im Wert von Euro 1.000 verlost werden. Für kulinarische Schmankerl wie Steckerlfisch oder auch Bauernkrapfen und Getränke in der Spielerbar werden die freiwilligen Helfer sorgen.