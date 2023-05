Unnötiger Schaden Einbrecher brach unversperrte Tür auf

Lesezeit: 2 Min

Symbolfoto: Umsonst die Mühe: Der Einbracher brach im Stadion mit einem Brecheisen eine Tür auf, die gar nicht versperrt war. Foto: Pixabay

E in unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Mittwoch, 3., auf Donnerstag, 4. Mai, vermutlich durch ein Loch im Zaun, in das SKU Ertl Glas Stadion in Amstetten. Dort brach er die Tür der Kommentatoren-Kabine mit einer mitgebrachten Brechstange auf. Der Schaden, den er dabei anrichtete, war völlig unnötig, weil die Tür gar nicht verschlossen war. Das dürfte dem Einbrecher, der offenbar kein Vollprofi in diesem Metier ist, aber entgangen sein.