Polit-Kontroverse um Finanzen der Stadt Amstetten

„Laut aktuellen Prognosen wird die Stadtgemeinde Amstetten bis zum Jahr 2027 Schulden in Höhe von 100 Millionen Euro anhäufen. Dies entspricht dem dreifachen Betrag im Vergleich zum Jahr 2020. Diese alarmierende Entwicklung ist ein klares Zeichen dafür, dass die Finanzpolitik des Bürgermeisters und der ÖVP gescheitert ist“, verkündete SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch kürzlich per Aussendung. Die ÖVP sei dabei die Finanzen der Stadt an die Wand zu fahren.

Für ÖVP-Finanzstadtrat Heinz Ettlinger sind Blutschs Aussagen unverantwortlich: „Ich halte wenig davon, Daten zu veröffentlichen, die nicht richtig sind und nur zur Verunsicherung der Amstettnerinnen und Amstettner und auch der Umlandgemeinden führen.“ Er könne nicht nachvollziehen, woher die SPÖ die Information habe, dass die Stadt bis zum Jahr 2027 100 Millionen Euro Schulden anhäufen werde. „Diese Zahl lässt sich weder im Voranschlag noch sonst irgendwo ablesen. Wir haben eine solide wirtschaftliche Basis, die es uns ermöglicht, die Schulden, die wir mit unseren Projekten eingehen, auch zu bedienen“, betont Ettlinger.

Rund 900.000 Euro über Kostenvoranschlag

Die Stadtregierung denke nicht in Wahlperioden, sondern weit voraus. „Im neuen Bad werden noch unsere Enkel und womöglich auch die Urenkel schwimmen lernen. Der Bau ist eine langfristige Investition, die den Lebensstandard vieler Bürgerinnen und Bürger deutlich erhöhen wird.“

Ettlinger setzt Spekulationen über die Höhe der Kosten der Großprojekte Zahlen entgegen: „Das Bad ist mit 25 Millionen Euro budgetiert, das Vereinsgebäude mit 2,9 Millionen Euro und der große Park mit 700.000 Euro. Mit diesen Beträgen sind wir um etwa 900.000 Euro über der ursprünglich veranschlagten Summe – das ist bei einem so großen Projekt aber nichts Abnormales.“ Der Finanzstadtrat nennt auch mehrere Gründe für die Kostensteigerung: So seien im alten Gebäude asbesthaltige Materialien eingebaut gewesen, deren Entsorgung teuer kam. Zudem habe man zwei Meter unter der Erde eine Senkgrube gefunden, die ebenfalls beseitigt werden musste. „Und obwohl bei Probebohrungen der Grundwasserspiegel gemessen wurde, war er während der Bauphase plötzlich höher. Auch das hat zusätzliche Kosten verursacht“, berichtet er.

Trotz dieser unvorhergesehenen Ausgaben habe man aber die Finanzen bei dem Projekt im Griff und setze dabei auf Nachhaltigkeit. Eine neue Lüftungsanlage werde helfen, Energie zu sparen, sei dadurch auch gut für die Umwelt und werde sich rasch amortisieren. „Insgesamt liegen die Kosten beim Bad bei etwa 29 Millionen Euro“, hält Ettlinger fest.

Rund 24 Millionen Euro erwirtschaftet

Der Hauptplatz ist laut Finanzstadtrat mit 8,9 Millionen Euro, inklusive Parkleitsystem, veranschlagt. Das Projekt werde mit Eigenmitteln und Förderungen finanziert (Kommunales Investitionsprogramm 1,5 Millionen Euro und Land 600.000 Euro). Darlehensaufnahmen seien nicht notwendig. Die neue Stadtpflege ist mit rund 16 Millionen Euro budgetiert. Rechnet man noch die Kindergartenoffensive dazu, die im Voranschlag 2023 mit 12,5 Millionen verzeichnet ist, hat die Stadt ein Projektvolumen von rund 66 Millionen Euro zu stemmen. Ettlinger bereitet das aber keine schlaflosen Nächte. „Denn Amstetten ist wirtschaftlich solide aufgestellt. Unsere Kommunalsteuereinnahmen liegen bei 15 Millionen Euro und wir haben von 2020 bis 2022 rund 24 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet. Mit diesem Geld finanzieren wir zum Beispiel auch den Hauptplatz“, sagt der Finanzstadtrat.

Der Schuldenstand werde die im Voranschlag 2023 für das Jahr 2027 geplanten 87 Millionen Euro nicht überschreiten. Zudem seien in dieser Summe auch noch zehn Millionen für leicht veräußerbares Vermögen enthalten (Baugründe, wo aber noch ein behördliches Verfahren läuft). „Auf alle Fälle sind wir weit weg von den von der SPÖ behaupteten 100 Millionen Euro. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass im Voranschlag 2018 der SPÖ-Vorgängerregierung schon für das Jahr 2022 ein Darlehensstand von 80,8 Millionen Euro prognostiziert wurde“, sagt der Finanzstadtrat.

Ettlinger fordert von der SPÖ, etwas für die Stadtgemeinde zu tun, „und nicht in ohnehin turbulenten Zeiten Verunsicherung zu erzeugen. Wenn man sich sachlich mit den Finanzen auseinandersetzen will, bin ich jederzeit zum Gespräch darüber bereit.“

Blutsch bleibt skeptisch

"Was soll daran verantwortungslos sein, sich um die Finanzen der Stadt große Sorgen zu machen", rätselt SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch. Foto: Knapp

SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch bleibt trotz der vorgelegten Zahlen von ÖVP-Finanzstadtrat Ettlinger skeptisch. „Ich bin erstaunt, dass die 87 Millionen bestätigt wurden, denn bisher wurden sie nicht zugegeben. Und 87 Millionen sind bei dieser Zinsentwicklung enorm. Die Finanzierung des laufenden Haushalts wird schwierig, wenn der Schuldendienst sich vervielfacht.“

Blutsch ist aber auch nach wie vor davon überzeugt, dass die 87 Millionen nicht halten werden. „Ich rechne neben Kindergartenoffensive und Hauptplatz auch noch die Landesausstellung dazu, die weitere Kosten verursachen wird. Und das Bad ist ja auch noch nicht fertig. Es werden dort noch, sowie bei der Bauhofzusammenlegung, , Kosten entstehen“, fürchtet der SPÖ-Politiker. Was daran verantwortungslos sein soll, sich große Sorgen um die Finanzen der Stadt zu machen, sei ihm ein Rätsel. Laut seinen Berechnungen habe der Gemeinderat für das Bad schon Aufträge in Höhe von 33 Millionen Euro brutto vergeben und 20 Millionen Euro für die Stadtpflege. „Meine diesbezüglichen Anfragen im Gemeinderat sind noch immer unbeantwortet“, kritisiert Blutsch.

Und auch wenn der Voranschlag der SPÖ-Regierung im Jahr 2018 für 2022 einen Schuldenstand von 80,7 Millionen ausgewiesen habe, wäre diese Summe nie eingetreten. „Denn wir hätten sicher Projekte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, um finanziell stabil zu bleiben“, sagt Blutsch.