ASKÖ-Präsident übergibt Förderung und begrüßt neuen Verein

ASKÖ-Bezirksobmann Vizebürgermeister Gerhard Riegler und ASKÖ-Bezirkspräsident Helfried Blutsch empfingen Rupert Dworak am Dienstag in Amstetten. Der Besuch stand ganz im Zeichen der zahlreichen Vereine in der Sportstadt Amstetten. Als erste Station stand an diesem Tag das Amstettner Umdasch-Stadion auf dem Programm, wo Dworak gemeinsam mit den Amstettner Sozialdemokraten die Förderung des ASKÖ-Landesverbands in Höhe von 15.000 Euro für das neue Flutlicht im Stadion übergeben konnte. „Die Installierung des Flutlichts stellt eine deutliche Aufwertung des Amstettner Stadions dar. Durch die Umsetzung des Projekts profitieren mit dem LCA, dem SKU Amstetten und den Amstetten Thunder mehrere Vereine, die sowohl im Erwachsenenbereich als auch in der Jugend engagiert und erfolgreich sind“, schildert Riegler.

Weitere Verbesserungen des Stadions im Fokus

Um die Trainings- und Wettkampfbedingungen im Stadion laufend zu verbessern, schlägt Riegler eine weitere Aufwertung der Infrastruktur im Stadion vor. „Die Sportlerinnen und Sportler und deren Betreuerteams haben sich optimale Rahmenbedingungen bei Trainings und Wettbewerben verdient. Deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass die Kabinen und die Kraftkammer renoviert und aufgewertet werden. Neben einer Verbesserung der täglichen Trainingsbedingungen machen wir das Stadion so auch für größere Sportevents attraktiver“, erklärt der Vizebürgermeister.

Nach der Besichtigung des Umdasch-Stadions statteten die ASKÖ-Funktionäre dem Skateboard-Klub Amstetten, der in Mauer sein Zuhause gefunden hat, einen Besuch ab. Präsident Rupert Dworak begrüßte den Skateboard-Klub rund um Marvin Enzinger als neues Mitglied in der ASKÖ-Familie und versprach zugleich, sich für weitere Unterstützungen des Klubs durch den ASKÖ-Landesverband einzusetzen. „Die Gründung des Skateboard-Klubs und die neue Heimstätte des Klubs zeigen, wie viel möglich ist, wenn sich junge und motivierte Leute zusammentun und miteinander anpacken. Das Engagement des Vereins ist wirklich vorbildlich. Deswegen werden wir das Team rund um Marvin Enzinger gerne weiter unterstützen“, sagten die ASKÖ-Funktionäre abschließend.