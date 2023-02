Rotes Kreuz St. Peter/Au sucht Lesepaten

Zweimal wöchentlich wird am Nachmittag an der Bezirksstelle St. Peter/Au ein zweistündiger Lerntreff unter der Leitung einer Pädagogin – derzeit Lena Edlinger, zukünftig Sandra Lueger – sowie unter Mithilfe eines Lesepaten angeboten. Die Kinder werden dabei vorrangig beim Erledigen der Hausübungen unterstützt. „Es gibt zudem spezielle Lernangebote und Lesetraining, aber auch für Spiel und Spaß bleibt Zeit“, erzählt Edlinger.

Bei den Lesepatenschaften während der offiziellen Unterrichtszeit wiederum werden leseschwache Kinder einzeln oder in der Kleinstgruppe regelmäßig gefördert; es sollen die Lesekompetenz und Lesetechnik verbessert sowie die Freude am Lesen gehoben werden, wobei auf individuelle Probleme Rücksicht genommen wird.

Das Jugendrotkreuz und das Rote Kreuz bieten die Rahmenbedingungen – bis hin zum Versicherungsschutz – damit von ehrenamtlichen Mitgliedern eine effiziente Förderung der Schuljugend möglich wird. Im Rahmen einer Besuchstour am 25. Jänner, die auch als Wertschätzung gegenüber den engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern gedacht war, wurden von dem Rot-Kreuz-Bildungsbotschafter und ehemaligen Landesschulinspektor Leopold Rötzer sowie der Jugendrotkreuz-Abteilungsleiterin Ulrike Hanka gemeinsam mit Teamkoordinator Josef Penzendorfer die ASO Haag, die Volksschule Weistrach sowie die Mittelschule Seitenstetten und der Lerntreff in St. Peter/Au besucht. Dabei ging es vor allem auch um den Austausch mit den Direktoren und den in diese Aktionen involvierten Lehrkräften.

Lesepaten (Mindestalter 16 Jahre) werden derzeit für mehrere Standorte gesucht. Interessierte können sich bei Josef Penzendorfer unter 0680/2020029 melden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.