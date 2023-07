Rechnungshof: ÖVP-Veranstaltung in Amstettner Remise im Visier

Die Remise befand sich damals noch im Besitz der ÖBB-Infrastruktur, inzwischen ist sie zum größten Teil im Eigentum der ecoplus und zu einem kleineren Teil im Eigentum der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH.

Den Prüfern geht es um die Frage, ob für die Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2020 Miete von der ÖVP an die ÖBB-Infrastruktur bezahlt wurde. Da die ÖVP bislang keine Unterlagen vorgelegt habe, gehe man derzeit von einer unentgeltlichen Spende an die Partei aus, heißt es vonseiten des Rechnungshofs. Er hat in der Causa daher auch Meldung an den Unabhängigen Parteien-Transparenzsenat gemacht.

Im Oktober 2022 Stellungnahme samt Beilagen an Rechnungshof übermittelt. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner

Christian Haberhauer, inzwischen ja schon seit mehr als drei Jahren Amstettner Bürgermeister, will zur Causa keine Stellungnahme abgeben. Zuständig sei die Landespartei, erklärt der Ortschef.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner weist die Vorwürfe des Rechnungshofs zurück. „Im Oktober 2022 wurde eine ausführliche Stellungnahme samt Beilagen an den Rechnungshof übermittelt. Seither haben wir dazu nichts mehr gehört, weshalb diese plötzliche Pressemitteilung überrascht. Natürlich wurde Miete bezahlt, weshalb wir zuversichtlich sind, dass sich nun beim UPTS alles aufklären wird“, erklärt er in einer schriftlichen Stellungnahme an die NÖN.

Grüne und SPÖ in Amstetten verlangen Aufklärung

„Absolute Transparenz und Aufklärung von der Landes-ÖVP, was die Finanzierung dieser Veranstaltung betrifft“, fordert indessen auch der Amstettner Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen, der ja auf Gemeindeebene eine Koalition mit der ÖVP geschlossen hat. „Spannend ist, wer die Geldgeber waren, was tatsächlich von der Partei finanziert und was gesponsert wurde. Irgendwer muss die Fragen beantworten, die Bundes-, die Landes-, oder die Gemeindepartei. Die ÖVP täte gut daran, da Transparenz walten zu lassen. Das ist sie den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig.“

Für den Amstettner SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler „ist das ein schwerwiegender Vorwurf, der im Raum steht. Die Sache muss lückenlos aufgeklärt werden“, verlangt auch er.