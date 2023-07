Die Kunstinitiative Amstetten und die AVB Kultur & Freizeit GmbH begrüßten am Wochenende zur dritten Auflage des Urban Art Festivals 40 talentierte Künstler und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland. Die Maler und Sprayer haben mit ihren Kunstwerken die Stadt zum Leuchten und Strahlen gebracht.

Vollbild Mehr aus Amstetten Urban Art Festival Die Stadt Amstetten erstrahlt in bunten Farben Auszeichnung Ehrenring der Stadt Amstetten für Johann Furtlehner Grillteam Bei Familie Bürger ist Grillen Familiensache Mehr Top-Stories Nächtliche Schmier... Langenlois: Teichtmeisters „Menschenliebe-Tempel“ beschädigt Die wichtigsten We... Immer aktuell informiert: Heute ist Deadline Day auf dem Transfermarkt Glück im Unglück Angefahrener Biker konnte sich auf Motorrad halten FB 1 /64 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige Urban Art Festival Die Stadt Amstetten erstrahlt in bunten Farben . Das Urban Art Festival in Amstetten ging am Wochenende mit vielen unglaublich talentierten Künstler und Künstlerinnen in die dritte Runde.

Die zwei Tage waren geprägt von hohen Temperaturen, viel Schweiß und zugleich von einer einzigartigen Atmosphäre und großartiger 3D-Straßenmalerei, darunter das Werk der 13-jährigen Künstlerin Elina Etlinger aus Euratsfeld und von Familie Fürst aus Amstetten. Aber auch unglaublich schöne und bewundernswerte Graffiti-Kunst gab es zu bestaunen - wie etwa das Wandbild der Künstlerin Sophia Weinbrenner aus Hausmening. Elina Etlinger besucht die Malakademie von Sophia Weinbrenner seit zwei Jahren und hat heuer zum ersten Mal beim Urban Art Festival als Straßenmal-Künstlerin teilgenommen und hat sich ein schwieriges 3D-Motiv mit Schatten und Linien ausgesucht. „Sophia ist eine gute Lehrerin und auch meine Mentorin. Daheim habe ich viele Bilder mit Straßenkreide ausprobiert, aber der Untergrund am Hauptplatz Amstetten ist doch etwas anderes. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt Elina.

Elina Etlinger (im Bild mit ihrem Vater) zauberte einen Pool samt Seerose auf den Amstettner Hauptplatz. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Die 26-jährige Noel aus Waldhausen sprayt erst seit vier Jahren. Sie ist in einem Graffiti-Kollektiv in Linz, sprayt Free Hand, ohne Raster, und bekommt viele Aufträge zum Besprayen von Wänden in größeren Städten. El Jerrino aus Wien hatte zwar für seine große Hauswand in der Roseggerstraße 11 eine bestimmte Vorgabe, wie das Bild schlussendlich aussehen sollte, „der Großteil geschieht aber aus der Laune und aus dem Effekt heraus“, erklärt der Künstler. Voriges Jahr hat er mit drei weiteren Künstlern die Tiefgarage zum Rathaus gestaltet. Noel und El Jerrino sind begeistert, über die Gelegenheit, so große Objekte in Amstetten zu verschönern und freuen sich schon jetzt auf das nächste Urban Art 2024.