Bezirk Amstetten: Reiselust ist wieder größer

Das Reisebüro Ruefa in Amstetten berichtet von vielen Buchungen in Richtung wärmere Gefilde. „Die Sehnsucht nach Sonne, Meer und Strand spiegelt sich bei den Lieblingsurlaubsdestinationen der Österreicher wider: Italien ist und bleibt unangefochten das Nummer 1-Wunschziel in Europa vor Kroatien, Deutschland, Griechenland und Spanien“, sagt Filialleiterin Andrea Plaimer.

Auch die Türkei und Ägypten locken mit Badeurlauben. Auf der Fernstrecke verteidigen die USA den 1. Platz. Insgesamt verteilen sich die Fernreiseziele aber wieder etwas mehr, waren sie doch zu Pandemiezeiten auf einige wenige konzentriert.

„Die Reiselust der Österreicher ist noch größer als letztes Jahr, da waren es 84 Prozent. Heuer wollen 89 Prozent weg, damit knüpfen wir an das Rekordjahr 2019 an“, sagt Plaimer. Die Fernreise holt nach drei Jahren „Flaute“ sichtbar auf: 23 Prozent gaben an, 2023 in die Ferne verreisen zu wollen. Vor der Pandemie lag der Wert bei 28 Prozent. Mehr als die Hälfte plant dieses Jahr zwei bis drei Mal zu verreisen, jeder Vierte ein Mal. An der Gesamtreisedauer wird auch heuer nicht gekürzt: 18 Tage Urlaub werden es im Durchschnitt sein, davon entfallen 11 Tage auf den Haupturlaub.

Jeder Zweite möchte heuer seine Urlaubsbuchung anders beziehungsweise besser angehen als letztes Jahr. Die Ärgernisse aus dem letzten Sommer sowie die Pandemie haben auf das aktuelle Buchungsverhalten für 2023 sichtbar Einfluss genommen. 17 Prozent haben bisher keine Stornooption dazu gebucht und wollen dies für 2023 unbedingt beachten. 10 Prozent haben sich vorgenommen, früher zu buchen als letztes Jahr. Ebenso viele wollen bei der Urlaubsbuchung sichergehen, dass sie durch eine Reiseversicherung ausreichend geschützt sind.

Jeder Zweite plant einen Badeurlaub

Jeder Zweite plant heuer einen Bade- oder Strandurlaub. Für 40 Prozent ist das gleichzeitig der Haupturlaub. Für ein Drittel steht außerdem eine Städtereise auf dem Programm. „Die Kreuzfahrt ist eigentlich das Produkt, das die Lieblingsurlaube vereint. Die Reedereien haben viele neue und kleinere Schiffe, die auf dem neuesten technischen Stand sind. Das findet mehr Zuspruch als die großen Schiffe, die sich von der Pandemie zwar langsam erholen und mittlerweile wieder gut ausgelastet sind. Preislich liegen sie aber noch immer unter dem Niveau von 2019“, sagt Plaimer.

Andreas Brunner, Filialleiter im Kerschner Reisebüro im CCA, sagt, „dass die Hauptdestinationen 2023 wieder Griechenland und Spanien gefolgt von Kroatien und Italien sind.“ Für Familien lägen auch die Türkei, Ägypten und Tunesien wieder voll im Trend. Auch Kreuzfahrten und Fernreisen würden wieder sehr viel gebucht. Trotz steigender Energiekosten und Inflation stehe der Urlaub offensichtlich weiterhin ganz oben auf der Wunschliste. „Viele Urlauber achten daher auf ihr Budget. Teilweise wird kürzer, aber öfter verreist“, berichtet Brunner. Die Buchungen seien jedoch wieder auf Vorkrisenniveau.

