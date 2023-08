Jugendlager für ukrainische Kinder in Amstetten

Organisiert wurde dies gemeinsam durch den Amstettner Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder und Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder mit dem ukrainischen Pater Myroslav Rusyn von der ukrainischen Caritas und dem engagierten Amstettner Michael Wagner.

Ein vielfältiges Programm wartete auf die Jugendgruppe, die gemeinsam Amstetten und das Mostviertel erkundete. Dabei gab es sehr viel Unterstützung für das Organisationsteam. „Ich möchte herzlich Danke sagen an die Amstettner Pfadfinder und das Kloster Amstetten, die den Jugendlichen das Quartier gratis zur Verfügung gestellt haben. Aber auch an die Mostbaron-Familie Distelberger, die den Jugendlichen die Kultur unserer Region näherbrachte“, bedankt sich Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder.

Zusätzlich gab es neben einer Amstettner Stadtführung sowie Spiel und Spaß auch eine Einladung des Haager Bürgermeisters Lukas Michelmayr für einen Besuch des Tierparks Haag, den die Jugendlichen sichtbar genossen. Ein besonderes Highlight war der Ausflug zum Bauernhof der Familie Pfaffeneder, die bereits seit Jahren ihren Hof mit „Schule am Bauernhof“ für Kinder und Jugendliche öffnen. „Die Kinder wollten selbst Hand anlegen und im Stall mithelfen. Zusätzlich gab es am offenen Feuer ein Knackergrillen. Man merkte, wie sehr sich die Jugendlichen in diesem Moment öffneten und sehr berührend begannen, etwas über sich und ihre Lebenssituation zu erzählen“, berichtet Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder.

Nach einer intensiven Woche mit den Jugendlichen, bei der das Wetter manche Herausforderung stellte und das Programm kurzfristig neu organisiert wurde, steht für das Organisationsteam bereits fest, dass an einer Wiederholung eines solchen Jugendlagers gearbeitet werden soll.

„Ein berührender Satz aus einem gemeinsamen Gespräch mit einer Ukrainerin, die uns engagiert unterstützt hat, wird mir unvergessen bleiben. Sie meinte: Wir Ukrainer haben in eineinhalb Jahren Krieg verlernt glücklich zu sein – in dieser Woche durften wir gemeinsam das Glück wieder kennenlernen“, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Durch das Jugendlager entstanden persönliche Kontakte für die Zukunft.