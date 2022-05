Ursache jetzt bekannt Heizkessel löste Brand in Wirtschaftsgebäude im Bezirk Amstetten aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Fotos (Bfkdo Amstetten / Steinbach), FF Neuhofen

E in Rückbrand aus einem Heizkessel hat laut Ermittlungen der Polizei am Sonntag ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) ausgelöst.