Van der Bellen im Bezirk Amstetten knapp über 50 Prozent

MfG-Gründer Michael Brunner mit 2,7 Prozent und Unternehmer Heinrich Staudinger mit 2,3 Prozent landeten im Bezirk Amstetten im abgeschlagenen Feld. Allerdings sind in diesen Ergebnissen noch nicht die mehr als 10.000 Wahlkarten berücksichtigt, die vor der Wahl beantragt wurden. Die Auszählung derselben findet erst am Montag statt. Prozentuelle Verschiebungen sind also noch möglich.

Die Wahlbeteiligung betrug im Bezirk Amstetten 65,2 Prozent. Am höchsten war sie in Neustadtl mit 74,1 Prozent, am niedrigsten in Amstetten mit 58,4 Prozent. Alexander Van der Bellen schnitt in St. Georgen am Reith mit 56,9 Prozent am besten ab, sein schlechtestes Ergebnis fuhr er mit 38,5 Prozent in Ertl ein. Walter Rosenkranz erreichte in Viehdorf mit 26,7 Prozent sein bestes Ergebnis, am wenigsten Stimmen bekam er in Strengberg mit 16,1 Prozent.

Amstettens Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder ist froh, dass es Van der Bellen im ersten Wahlgang geschafft hat. "Die Vorzeichen waren mit so vielen Kandidaten ja schwierig. Das Ziel war über 50 Prozent zu kommen und das ist mit den 56 Prozent geschafft. Ich glaube auch, dass Van der Bellen in der Stadt Amstetten noch die 50 Prozent überspringen wird", sagt der Grünpolitiker.

"Bescheidenes Ergebnis"

Auch ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger ist froh, dass Bundespräsident Alexander van der Bellen eine absolute Mehrheit erreicht hat und es somit zu keinem zweiten Wahlgang kommt. „Das hätte das politische Klima in Österreich weiter verschärft. Da bin ich froh, dass diese Polarisierung nun nicht stattfindet“, sagt Hanger und fügt an: „Für den amtierenden Präsidenten ist es freilich ein bescheidenes Ergebnis. Das hat natürlich mehrere Gründe, wie mehrere Krisen und die aktuelle politischen Lage.“

Viele Menschen würden sich von den etablierten Parteien abwenden, konstatiert Hanger. „Das hat damit zu tun, das die etablierten Parteien oft nichts anderes zu tun haben, als sich gegenseitig mit Dreck zu bewerfen. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die etablierten Parteien wieder an ihrer politischen Kultur arbeiten und sich wieder mir den wirklich wichtigen Themen beschäftigen.“

Zur recht knappen absoluten Mehrheit Van der Bellens im Bezirk Amstetten meint Hanger: „Wir haben im Bezirk Amstetten doch eine recht starke ÖVP-Mehrheit und viele ÖVP-Wähler tun sich eben schwer mit dem amtierenden Präsidenten.“

Für den Amstettner ÖVP Bürgermeister Christian Haberhauer ist das Abschneiden Van der Bellens im Bund hingegen "ein klares Ergebnis. In Zeiten wie diesen braucht es eindeutige Entscheidungen. Diese wurde am Sonntag trotz der Anzahl an Kandidaten von den Wählerinnen und Wählern getroffen."

Van der Bellen gewann auch in Waidhofen an der Ybbs

In der Statutarstadt Waidhofen kam Alexander Van der Bellen auf 51,25 Prozent. Der amtierende Präsident erreichte somit auch hier eine absolute Mehrheit. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz gaben 19,66 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Auf Platz drei in der Ybbstalmetropole kam mit 7,74 Prozent Dominik Wlazny, dahinter liegt mit 7,05 Prozent Gerald Grosz. Tassilo Wallentin gaben 6,55 Prozent ihre Stimme. Für MFG-Kandidat Michael Brunner votierten in Waidhofen, wo die MFG bei der Gemeinderatswahl im Jänner auf 17,10 Prozent kam, 5,02 der Wählerinnen und Wähler. Auf Platz sechs kam Heinrich Staudinger mit 2,74 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Waidhofen lag am Sonntag bei 61,55 Prozent. Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 fanden in Waidhofen im ersten Wahlgang 78,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihren Weg zu den Urnen.

