Franz Wurzer ist neuer Ehrenbürger von Blindenmarkt

Zum Festtag für die Blindenmarkterinnen und Blindenmarkter unter dem Motto „Pfiati Franz – Servus Albert“ gestaltete sich die Verabschiedung Franz Wurzers als Bürgermeister von Blindenmarkt in der bis auf den letzten Platz vollen Ybbsfeldhalle. Gleichzeitig wurden sein Nachfolger Albert Brandstetter als neuer Bürgermeister und Anita Pitzl als neue Vizebürgermeisterin willkommen geheißen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Intendant Michael Garschall in Anwesenheit zahlreicher Fest- und Ehrengäste wie Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordneter Silke Dammerer, Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Martin Tandinger, dem Ersten Bürgermeister der Partnerstadt Rottenburg an der Laaber Alfred Holzner, Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden sowie Vertretern der Vereine und Organisationen. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Jugend- und Trachtenkapelle Blindenmarkt.

42 Jahre politische Arbeit

Franz Wurzer kann auf insgesamt 42 Jahre an politischer Arbeit in Blindenmarkt zurückblicken. Sein Einstieg in die Politik erfolgte 1981 als JVP-Obmann und ab 1985 als Gemeinderat. 1998 wurde er zum ÖAAB-Obmann und ein halbes Jahr später zum Obmann der Blindenmarkter Volkspartei gewählt. Ein weiterer Karriereschritt erfolgte 2000 mit der Wahl zum Vizebürgermeister und im Oktober 2007 zum Bürgermeister als Nachfolger Franz Haberfellners.

„Du hattest in deiner Amtszeit immer ein offenes Ohr. Blindenmarkt ist in deiner Amtszeit um 357 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Täglich kommen rund 600 Kinder und Jugendliche nach Blindenmarkt in die Kindergärten beziehungsweise Schulen. Die Einnahmen an Kommunalsteuern haben sich in dieser Zeit verdoppelt,“ wies Michael Garschall auf die positive Entwicklung der Marktgemeinde mit einer „guten Infrastruktur und einem tollen Vereinsleben“ hin.

Von Bürgermeister Albert Brandstetter und der ebenfalls neu gewählten Vizebürgermeisterin Anita Pitzl wurde dem scheidenden Bürgermeister die Urkunde mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft überreicht. „Der Gemeinderat der Marktgemeinde Blindenmarkt hat in seiner Sitzung vom 5. September 2023 den einstimmigen Beschluss gefasst, Franz Wurzer in Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um das Wohl der Marktgemeinde Blindenmarkt zum Ehrenbürger zu ernennen.“

„Für mich war immer der persönliche Kontakt mit der Bevölkerung sehr wichtig,“ betonte Franz Wurzer in seinem Rückblick und bedankte sich in bewegten Worten für die Organisation des Festes und die Ehrung, bei den Ehrengästen, den Weggefährten, dem Gemeinderat, den Vereinen, Schulen, Organisationen und bei der Familie.