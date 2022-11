Adventmärkte im Bezirk Amstetten: Es weihnachtet wieder!

Man hat es in den beiden Vorjahren schwer vermisst: das stimmungsvolle Ambiente mit vorweihnachtlicher Musik, wohlduftenden Weihnachtskeksen, Plaudern am Punschstand oder den Ausstellungen der (Kunst-)Handwerker. Heuer soll diese vielgeschätzte Adventstimmung wieder aufkommen dürfen.

„Bei der Flammenden Hofweihnacht in Seitenstetten vom 9. bis 11. Dezember werden im Meierhof des Stiftes etwa 65 Aussteller erwartet, die Nachfrage nach Standplätzen war besonders groß“, berichtet der zuständige Organisator Hannes Kimmeswenger. Auch der historische Keller im Meierhof wird zur Weindegustation wieder geöffnet sein und diesmal von den Freunden des Hofgartens betrieben. Jagd- und Turmbläser werden aufspielen, zum Adventkonzert mit dem Singkreis Runkelstein aus Bozen wird am Samstag, zehnten Dezember, 18.30 Uhr, in die Stiftskirche geladen.

Auch bei der St. Peterer Schlossweihnacht wird man schon am 26. und 27. November handgearbeitete Weihnachtsdekorationen, Weihnachtsschmuck aus Glas, Stroh und Keramik erwerben und eine adventliche „Schmankerlroas“ als kulinarische Entdeckungsreise sowie Musikalisches erleben können. Natürlich gilt es auch den Kunsthandwerkern beim Arbeiten wie Klöppeln oder Spinnen zuzusehen. Im idyllischen Renaissanceschloss werden auch etwa 50 Aussteller ihre gediegenen Accessoires für Advent und Weihnachten anbieten. „Uns geht es um authentische Adventstimmung, die den üblichen Trubel vergessen machen soll“, schildert Schlossmanagerin Sabine Hummer. Selbst für die kleinen Gäste wird im Rahmen eines Kinderprogramms mit Basteln und dem Kasperl gesorgt sein.

Ein Comeback nach zwei Jahren Pause feiert auch der musische Advent in Haag, der „mit einem Programm wie früher“ von 9. bis 11. Dezember stattfindet, wie Stadtmarketing-Obmann Gerhard Stubauer erklärt. Groß wie in den Jahren vor Corona war der Andrang bei den Ausstellern und Kunsthandwerksständen. Highlight wird am Sonntag ein gemeinsames Konzert mit dem Chor Haag und der Musikhauptschule sein. Ein Fixpunkt ist auch das Adventdorf am Hauptplatz. Heuer werden nicht nur wie im Vorjahr die Fenster des Adventkalenders geöffnet, sondern wieder halbstündige Feierlichkeiten mit den Kindern, die die Fenster gestaltet haben, stattfinden.

In St. Valentin beschränkt sich der Adventmarkt auf einen Nachmittag. Beim St. Valentiner Christkindlmarkt am dritten Dezember wird neben der Kulinarik auch viel Musik geboten. „Der Chor singt und die Musikschule und Musikkapelle spielt“, erklärt Citymanagerin Doris Haider. Der Andrang bei den Ständen war heuer größer als vor Corona. „Mit 33 Ständen haben wir mehr als früher“, betont Haider.