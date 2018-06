Alle Veranstaltungen im Bezirk Amstetten.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

MITTWOCH, 13. JUNI

St. Martin/K. Lesung der Textwerkstatt mit Musik, Hengstberghütte, 18 Uhr.

DONNERSTAG, 14. JUNI

Amstetten. Lesung von und mit Marjana Gaponenka „Das letzte Rennen“, in der Kiam Galerie, Wienerstraße 1, 19.30 Uhr. Musik: Alfred Koch.

Seitenstetten. Bauernmarkt, Gemeindeparkplatz, von 8 bis 12 Uhr.

Seitenstetten. Schulfest „Lies los, hör zu“, Neue Mittelschule, ab 18 Uhr.

FREITAG, 15. JUNI

Amstetten. FF-Sonnwendfeuer in Eisenreichdornach, FF-Haus Preinsbach, 19 Uhr.

Ardagger-Markt. Wochenmarkt, im Ort, 8.30 Uhr.

Ardagger-Markt. Vorspielabend der Musikschule, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, 11 Uhr.

Ardagger-Markt. Sonnwendfeuer, Donauwellenpark, ab 18 Uhr.

Blindenmarkt. Schulausklangfest, Ybbsfeldhalle, 16 Uhr.

Blindenmarkt. Sonnwende Fürholz, 19 Uhr.

Blindenmarkt. Musikkaffee, Gh. Pitzl, 19 Uhr.

Ernsthofen. Sonnwendfeuer, Auf der Edt, 19.30 Uhr.

Ertl. Bücherflohmarkt und Pfarrkaffee, Pfarrheim, 15 h. Krenstetten. Jazz&Popularabend, Gh. Berndl, 20 Uhr.

Neuhofen. Theater im Stadl, Pumperlberg, 20 Uhr.

Neustadtl. FF-Fest Oberholz, FF-Haus, 19 Uhr. Sonnwendfeuer: 22 Uhr.

Oed. Jazz&Popularabend, Sturmhof, 20 Uhr.

St. Johann. Sonnwendfeuer, Sportplatz, 19 Uhr.

St. Pantaleon/E. Sonnwendfeuer, Stein Donaulände, 19 Uhr.

St. Peter/Au. Kinderbuchlesung, Bücherei, 16 Uhr.

St. Peter/Au. Peterlfeuer, Petrus Kreisverkehr, 21 Uhr.

Seitenstetten. Gartentage, Hofgarten, 13–18 Uhr.

Strengberg. Sommerfest, NMS, 16 Uhr.

Viehdorf. Konzert „Sonnige Sinnige Töne“, im Schloss Seisenegg, 19 Uhr.

Wallsee. Musical der Volksschule „Felicitas Kunterbunt“, Donauhalle, 19 Uhr.

SAMSTAG, 16. JUNI

Aschbach. Aukentaler Gartenfest, Familie Rosenberger, Halblehen, 20 Uhr.

Ernsthofen. ÖAMTC-Gemütliches Radfahren, Gemeinde, 12.30 Uhr.

Neuhofen. Theater im Stadl, Pumperlberg, 20 Uhr.

Seitenstetten . Gartentage, Hofgarten, 9–18 Uhr.

St. Michael/Br. Sonnwendfeuer, 20 Uhr.

St. Georgen/Y. 5. Rock-Musikfestival, am Flugplatz Leutzmannsdorf, ab 16 Uhr. Bandauftritte von: „Steel Rocks“, Gitarren-Trio „Nix Neix“, „Big Band Circel Amstetten“ sowie „Musik Salat“ Eintritt frei.

St. Georgen/Y. Sportfest mit Hobbyturnier, in der Polybau Arena, 13 Uhr.

St. Peter/Au. St. Peterer Meile, 16.30 Uhr.

Strengberg. „Lord of the Loam and Bike and Beat“, MSC Arial, 9 Uhr.

SONNTAG, 17. JUNI

Aschbach. Frühschoppen zum Aukentaler Gartenfest, Familie Rosenberger, Halb-lehen, 10 Uhr.

Neustadtl. FF-Frühschoppen Oberholz, FF-Haus, Feld-messe: 9.30 Uhr.

Seitenstetten. Gartentage, Hofgarten, 9–18 Uhr.

St. Georgen/Y. Sportfest mit Nachwuchsturnier und Frühschoppen, Polybau Arena, ab 9.30 Uhr.

St. Michael/Br. Bergmesse, Hubertuskapelle, 15.30 Uhr.

St. Peter/Au. Marktfest, im Ort, 9.30 Uhr.

St. Peter/Au. Bücherflohmarkt, Pfarrhof, 9–16 Uhr.

Viehdorf. Tag der Blasmusik Dorfplatz 8 Uhr mit anschließendem Frühschoppen.

Winklarn. Kesselwurstsonntag, Ortsplatz, 10 Uhr.

Zeillern. 30-Jahr-Jubiläumsfeier des Schlosses, 10.30 h.

Zeillern. Blutspenden, Gh. Spreitz, 9–12 Uhr.

MONTAG, 18. JUNI

Amstetten. Bezirksgruppen-Treffen der Blinden und Sehschwachen, Stadtbrauhof, 14 Uhr. Infos: 01/330 35 45 83, Hubert Wagner.