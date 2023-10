SPÖ will Kultur- und Kreativwoche für Kinder etablieren

„Mit einer Kultur- und Kreativwoche für Kinder wollen wir eine Woche voller künstlerischer und kreativer Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Familien etablieren. Diese soll erstmals im Herbst 2024 stattfinden und ein breites Angebot für alle Interessierten mit sich bringen“, erklärt SPÖ-Stadträtin Elisabeth Asanger.

Diese Idee wird die SPÖ-Fraktion in den nächsten Kulturausschuss einbringen, um überparteilich an einem Programm für die Veranstaltungswoche zu arbeiten. „Uns ist es wichtig, dass sich alle Fraktionen einbringen und gemeinsam an einem spannenden Programm arbeiten. Das Programm soll neben Musik- und Theaterveranstaltungen auch kreative Workshops und Ausstellungen umfassen. Besonders wichtig ist uns zudem, dass alle Events zu besonders kinder- und familienfreundlichen Sondertarifen angeboten werden, um sicherzustellen, dass jeder teilnehmen kann. Dies ist ein Schritt, um die Kultur und Kunst in unserer Gemeinde für alle zugänglich zu machen“, schildert Asanger.

Entscheidend für die Umsetzung sei es, Kooperationspartner aus der Kunst- und Kulturszene sowie Einrichtungen wie die Volkshochschule, Musikschule, Bücherei und Malakademie einzubinden. Um die Kultur- und Kreativwoche noch attraktiver zu gestalten, soll auch die Aufnahme von Gutscheinen in den Familienpass der Stadt Amstetten in Erwägung gezogen werden.