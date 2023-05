Streit um Gesundheitspolitik in Amstetten und das Landesklinikum

Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser kontert scharf. Scherscher wolle politisches Kleingeld am Rücken der Spitalsbediensteten wechseln. Doch die bräuchten volle Unterstützung der Stadt. Foto: Knapp

„Der Umgang der SPÖ mit dem Gesundheitsthema ist kein aufrechter. Ich habe mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen, was da rund um das Krankenhaus passiert. Es ist momentan die Zeit, anzupacken und Dinge in Bewegung zu setzen statt bezüglich Pflegenotstand in Spitälern Gesprächstherapierunden wie den geplanten runden Tisch der SPÖ zu führen“, wettert der ÖVP-Ortsvorsteher von Mauer, Manuel Scherscher.

Er empfiehlt der SPÖ, sich in Sachen Gesundheit nicht in Landes- und Bundesthemen einzumischen, sondern ihre Hausaufgaben in Amstetten zu machen. „Beim Primärversorgungszentrum in Mauer hat sich bei mir von der SPÖ in den letzten eineinhalb Jahren niemand gemeldet und Unterstützung angeboten, geschweige denn bei der Arztsuche geholfen oder sich auch nur nach dem Stand des Projekts erkundigt“, sagt Scherscher. Er hätte es auch gerne im Gesundheitsausschuss präsentiert, doch diese Möglichkeit habe es nicht gegeben, weil es nie auf der Tagesordnung gestanden habe. „Dabei sollte doch eigentlich die Gesundheitsstadträtin alle Infos zum Thema aus der Stadt bündeln. Aber wenn es keinen Gesundheitsausschuss gibt, kann ich ihr nichts erzählen, und der hat ja zum wiederholten Male nicht stattgefunden“, kritisiert der ÖVP-Politiker.

„Müssen Leuten Gusto auf den Pflegeberuf machen“

Auf der einen Seite schlage die SPÖ großen Krawall um das Landesklinikum Amstetten, auf der anderen Seite sei der Beitrag der Gesundheitsstadträtin für wichtige Gesundheitsthemen in der Stadt gleich null. „Da wird nur Wahlkampf am Rücken der Bürger veranstaltet“, ärgert sich Scherscher. „Die Pflege ist ein ehrenwerter Beruf und wir müssen schauen, dass wir Leute dafür motivieren und ihnen Gusto darauf machen – mit der Diskussion um das Krankenhaus passiert das sicher nicht. Da wird schlechtgeredet und dramatisiert.“

Als Gemeindepolitiker müsse man dort beitragen, wo man die Möglichkeit habe – wie zum Beispiel beim betreubaren Wohnen, beim Primärversorgungszentrum und auch beim Bildungscampus in Mauer. „Aber dafür hat Hochstrasser bislang keinen Finger gerührt.“

SPÖ-Stadträtin „ziemlich enttäuscht“

SPÖ-Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser zeigt sich „ziemlich enttäuscht von den unehrlichen und persönlichen Angriffen. Wir haben uns als SPÖ-Fraktion immer für eine gute Gesundheitsversorgung in Mauer und in der ganzen Stadt starkgemacht. Das war sowohl bei der Nachbesetzung einer Kassenarztstelle in Mauer als auch bei der Absiedlung der Neurologie in Mauer so. Diese halte ich noch immer für einen fatalen Fehler der Landesgesundheitsagentur.“ Sie sei da die erste und einzige Politikerin in Amstetten gewesen, die mit einem offenen Brief den damals zuständigen Landesrat Pernkopf von der ÖVP aufgefordert habe, davon Abstand zu nehmen. Scherscher oder Haber- hauer hätten sich öffentlich nicht mit Nachdruck für den Erhalt der Neurologie eingesetzt.

Was die Diskussion über den Pflegenotstand im Landesklinikum betreffe, sei für sie klar, dass man nicht weghören dürfe, wenn es Hilferufe der Belegschaft gebe, betont Hochstrasser: „Das ist eine Frage des Respekts gegenüber allen, die im Klinikum arbeiten, und auch gegenüber allen Patienten. Ich arbeite selbst im Gesundheitsbereich und weiß genau, wovon die Bediensteten im Krankenhaus Amstetten sprechen, wenn sie sagen, dass sie überlastet und an ihre Grenzen gekommen sind.“ Scherscher solle sich selbst ein Bild vor Ort machen und mit den Betroffenen sprechen, dann werde er erkennen, dass parteipolitische Polemik in dieser Sache fehl am Platze sei. Die Bediensteten im Klinikum erwarteten sich Lösungen und dass sich die Stadtpolitik konsequent auf ihre Seite stelle.

Thema zu wichtig für Parteipolitik

„Wir haben ganz bewusst versucht, die Parteipolitik hier außen vor zu lassen, weil dieses Thema so wichtig ist. Deswegen wollen wir alle Beteiligten an einen Tisch holen und über echte Verbesserungen im Klinikum sprechen.“ Die Landesgesundheitsagentur, die kollegiale Führung des Landesklinikums, die Betriebsratsvorsitzende sowie die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Gemeinderat einschließlich der Grünen hätten ihr Kommen schon zugesagt. Nur Bürgermeister Christian Haberhauer habe seine Teilnahme noch nicht bestätigt. „Da passt es natürlich gut ins Bild, dass jetzt Scherscher mit solch einem komischen Statement vorgeschickt wird, um schlechte Stimmung zu machen.“

Jährlich zehn Millionen Euro für KrankenhäuserHochstrasser weist darauf hin, dass die Stadt jährlich rund zehn Millionen in den Krankenanstaltenfonds einzahle. Der Bürgermeister und der Gemeinderat müssten sich natürlich dafür interessieren, ob dieses Geld für eine nachhaltig gesicherte Gesundheitsversorgung Amstettens und der gesamten Region verwendet werde. „Ich als Gesundheitsstadträtin fühle mich jedenfalls verpflichtet, auf die Probleme im Landesklinikum aufmerksam zu machen und an Lösungen mitzuarbeiten.“

Bürgermeister Christian Haberhauer betonte auf Anfrage der NÖN, dass die Volkspartei Amstetten auf jeden Fall bei diesem runden Tisch am 21. Juni im Rathaus vertreten sein werde. Ob er persönlich daran teilnehmen wird, ließ er allerdings noch offen.

