Erneuter Prozess für Blindenmarkter Sexualstraftäter endet in Berufung

Ein 37-jähriger Mann aus Blindenmarkt wurde vom Landesgericht bereits zu acht Jahren Freiheitsstrafe aufgrund von Vergewaltigung, Nötigung und Besitz pornographischer Inhalte Minderjähriger verurteilt. Er legte beim Oberlandesgericht eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen dieses Urteil ein, dem wurde teilweise stattgegeben. Im Zuge des Prozesses wurden jene Anklagepunkte neu aufgerollt, die den Besitz und das Hochladen von Videos mit Kinder-pornographischen Inhalten miteinschlossen.

Der bereits in Deutschland vorbestrafte Slowake zeigte sich geständig. Im Nachbarland musste er sich wegen Kindermissbrauch zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verantworten. Laut des Sachverständigers ist der Angeklagte von einer schwerwiegenden und anhaltenden pädophilen Störung betroffen, dennoch sieht er ihn als zurechnungsfähig. Die Gefahr einer erneuten Straftat bestehe.

Die Staatsanwaltschaft verweist auf eine Behandlung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, womit der Angeklagte einverstanden ist. Das neue Urteil lautet sieben Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe sowie die Einweisung in das Behandlungszentrum. Der Angeklagte ging sofort in Berufung.