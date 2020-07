Feuerinferno im Landesklinikum Mauer: Patient schuldig .

Patient des Landesklinikums Mauer musste sich vor Gericht in St. Pölten wegen einem Brand in einem Zimmer verantworten. Ihm wurde vorgeworfen seine Bettdecke absichtlich in Brand gesteckt zu haben. Neun weitere Patienten mussten damals evakuiert werden.