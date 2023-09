Zustellprobleme: Bald doch eigene Postleitzahl für Greinsfurth?

„Bis zur Schließung des Greinsfurther Postamts war alles kein Problem. Da hatte Greinsfurth eine eigene Postleitzahl und alles hat wunderbar geklappt. Seit wir dieselbe Postleitzahl wie Amstetten haben, also 3300, sind bei den vielen namensgleichen Straßen natürlich Verwechslungen vorprogrammiert“, sagt Ortsvorsteher Manuel Scherscher.

Schon Anfang 2022 nahm er daher mit der Post Verhandlungen auf, mit dem Ziel, für Greinsfurth die ehemalige Postleitzahl 3303 zurückzubekommen. Nach anfänglicher Zusage machte die Post eine überraschende Kehrtwende, mit dem Argument, dass man aus verwaltungstechnischen Gründen jeder Gemeinde nur eine einzige Postleitzahl zuweisen könne. „Dieses Argument ist für mich nicht nachvollziehbar. Auch Mauer (3362) oder Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth (3363) sind Amstettner Stadtteile und verfügen dennoch über eine eigene Postleitzahl“, sagt Scherscher. Er warf damals auch nicht die Flinte ins Korn, sondern führte weitere Verhandlungen mit der Post.

Nun scheint es, als würde nach einigen Gesprächen im Sommer Bewegung in die Sache kommen. „Es muss das oberste Ziel sein, dass die Kunden zufrieden sind“, betont jetzt auch Karl Zach von der Regionalleitung der Post im Mostviertel. Auch ihm ist es natürlich ein Anliegen, dass Briefe zeitgerecht und richtig zugestellt werden. „Die Neuregelung der Postleitzahl kann hier tatsächlich eine Lösung darstellen“, räumt Zach ein.

Postleitzahl 3303 ist schon fix vergeben

Wie die aktuellen Verhandlungen ergeben haben, wird die Post Greinsfurth voraussichtlich nicht die ehemalige Postleitzahl 3303 zuweisen können, da diese Zahl mittlerweile an einen Postpartner dauerhaft vergeben wurde. „Unser oberstes Anliegen muss es aber ohnehin sein, dass Poststücke wieder pünktlich und an der richtigen Adresse in Greinsfurth ankommen. Ob wir das mit der Postleitzahl 3303 oder etwa 3307 erreichen, ist für mich nebensächlich“, unterstreicht Scherscher.

Noch in diesem Herbst sollen Fakten geschaffen und endgültig geklärt werden, ob und wie man die Zustellungsproblematik in Greinsfurth lösen kann. „Ich bin sehr froh, dass sich da etwas bewegt, aber es bleibt spannend“, sagt der Ortsvorsteher.