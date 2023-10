Multifunktionelles Haus am Standort der alten Berufsschule

Seit im Jahr 2012 die Landesberufsschule für Elektro- und Metalltechnik ins neue Haus an der Umfahrungsstraße übersiedelt ist, war die Zukunft des alten Gebäudes ungeklärt. Bis 2017 stand es leer, dann übersiedelte die HLW während des Umbaus in der Bundesschule in die Mozartstraße und danach die HAK. Seit Herbst 2019 steht das Gebäude wieder leer.

Die Landesimmobiliengesellschaft bot es auf dem Portal „Willhaben“ für 466.000 Euro an – ein Schnäppchen für die immerhin 3.843 Quadratmeter große Fläche mitten in Amstetten. Die Stadt hatte beim Verkauf auch ein Wörtchen mitzureden, weil das Grundstück nach wie vor die Sondernutzung Schule hat. „Wir müssen das Areal also noch umwidmen, und unsere Bedingung war, dass wir von den potenziellen Käufern ein Konzept vorgelegt bekommen, was sie dort planen“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Diese Unterlagen wurden dann vom unabhängigen Gestaltungsbeirat der Stadt geprüft.

Für die Jury war der Preis zu 70 Prozent und das Nutzungskonzept zu 30 Prozent Grundlage dafür, wer den Zuschlag bekam. „Der Bestbieter ist ausgewählt worden und der Kaufvertrag ist in Erstellung. Der Verkauf sollte heuer noch abgeschlossen sein“, heißt es vonseiten der Landesimmobiliengesellschaft.

„Für die Stadt ist wichtig, dass das Projekt eine Aufwertung für den ganzen Bereich bringt. Es soll ein Multifunktionshaus mit betreutem Wohnen, Flexwohnen und auch Gastronomie entstehen. Wir werden mit dem Käufer vor der Umwidmung daher auch noch einen städtebaulichen Vertrag machen“, sagt Haberhauer.

Zur Geschichte des alten Hauses

1936 beschloss der Gemeinderat der Stadt Amstetten, eine eigene gewerbliche Fortbildungsschule in der Mozartstraße in Amstetten zu erbauen. Im Oktober 1937 war die feierliche Eröffnung. Der Schulsprengel erstreckt sich nun auf den gesamten politischen Bezirk Amstetten und einige Orte östlich von Amstetten bis Ybbs/Donau.

1965 wurde die Landesberufsschule für Schlosser in Amstetten stationiert. Zu- und Umbauten von Klassenzimmern und Werkstätten wurden durchgeführt, speziell die Metallwerkstätte wurde vergrößert, der Maschinenpark erneuert und ergänzt.

1969 wurden die letzten Gewerbe aus der Gebietsberufsschule abgezogen. In der Landesberufsschule wurden laufend metallverarbeitende Gewerbegruppen landes- und bundesweit eingeschult.

1970 Im Zuge dieser Erweiterung der Fachgebiete waren große Zu- und Umbauten in den 70er Jahren erforderlich. Neben Klassen-, Lehrer- und Verwaltungsräumen entstanden Spezialwerkstätten und Labors. Laufendd wurden Werkzeuge, Maschinen- und Laboreinrichtungen auf den neuesten Stand gebracht, um die Facharbeiter von morgen mit den neuesten technischen Errungenschaften vertraut zu machen.

1997 feierte die Schule ihr 60-Jahr-Jubiläum.

2009 erfolgte der Spatenstich zum Neubau der Metalltechnik-Berufsschule Amstetten und der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer.

Im September 2012 wurde der Schulbetrieb in der neuen Landesberufsschule aufgenommen.