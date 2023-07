Wie die NÖN bereits berichtete, gehen ab 1. Juli im westlichen Mostviertel verbesserte Regionalbusfahrpläne – dazu gehören Anpassungen für den Schülerverkehr und neue Verbindungen etwa zwischen St. Valentin und Enns - und in einer Pilotregion mit 13 Gemeinden zusätzlich rollstuhltaugliche VOR Flex Anrufsammeltaxis an den Start. Insgesamt werden pro Jahr rund 400.000 km an Regionalbus-Mehrleistungen im Vergleich zu heute erbracht. Das Projekt ist für acht Jahre ausgeschrieben. Die Betriebszeiten der Anrufsammeltaxis sind von Montag bis Samstag von 5.30 bis 20 Uhr.

Gebucht werden können die Fahrten spätestens eine Stunde vor Fahrtantritt über die VOR Flex App (im App-Store oder bei Google Play gratis herunterladen) oder telefonisch über die Hotline 0800 22 23 22.

„Es geht nicht darum, das Auto gegen den öffentlichen Verkehr auszuspielen, sondern die besten Angebote zu schaffen und Mobilität, wo immer es möglich ist, zu gewährleisten. Der öffentliche Verkehr muss jedenfalls leistbar, sicher und bequem sein und muss an die Bedürfnisse der Pendler, Familien, Senioren oder Schüler angepasst werden. Das gilt ganz besonders für den ländlichen Raum. Wer von A nach B möchte, der soll auch die Möglichkeit dazu haben, sozusagen Mobilität auf Knopfdruck“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer anlässlich der offiziellen Präsentation gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR), Wolfgang Schroll.

Mehr Infos unter: www.vor.at/mostviertelwest oder 0800 22 23 24 (Kunden-service).