Leider gibt es derzeit erneut immer wieder Staubildungen bei der PCR-Teststation in Hart. Auch heute Montag. Zur Entlastung der zehn Drive-in-Teststraßen für gesundheitsbehördlich angeordnete PCR-Tests in Niederösterreich sind seit der vergangenen Woche Walk-in-Teststationen in Betrieb genommen worden. Die zusätzlichen neun Anlaufstellen für die behördliche Testung werden täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr geöffnet sein und gelten nur für behördliche angeordnete Testungen. Das Land will damit die bestehenden PCR-Test-Einrichtungen entlasten. In Amstetten befindet sich diese Walk-in Station in der Eishalle (Stadiongasse 12).

