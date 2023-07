Bypass beim Kreisverkehr Weißes Kreuz ist in Bau

Staus gibt es meist in Richtung Waidhofen/Ybbs oft bis zum Friedhof des Landesklinikums Mauer. Verschärft wird die Situation auch noch dadurch, dass die Autofahrer nicht beide Spuren der B121 im Reißverschlusssystem nutzen, sondern sich hintereinander auf der rechten Spur aufstellen. So mancher übermotivierte Pkw-Lenker sieht sich bisweilen sogar dazu veranlasst, andere Verkehrsteilnehmer links zu „schneiden“ wenn sie die zweite Spur benützen, was auch gefährliche Situationen verursacht.

Ortsvorsteher Anton Geister ist zuversichtlich dass „der Bypass die angespannte Verkehrssituation beim Kreisverkehr verbessern wird, Wunder dürfen wir aber keine erwarten. Die B 121 ist zu den Stoßzeiten einfach zu stark frequentiert und derzeit führt auch die große Baustelle in Winklarn zu mehr Verkehr in Richtung Weißes Kreuz."

Auch Mauers Ortsvorsteher Manuel Scherscher betont: "Ich verstehe den Bypass als ersten Teil der Lösung, der sich sicher positiv auswirken wird. Darüber hinaus müssen wir aber noch über weitere Entlastungsmaßnahmen nachdenken. Mit dem Ausbau der Betriebsflächen auf der Landeswiese soll künftig auch ein Rechtsabbieger in die dortige Boogstraße kommen. Damit könnten wir dann auch noch zusätzlich den Verkehr Richtung Mauer am Kreisverkehr vorbei ausleiten."

Die Arbeiten am Bypass werden von der Straßenbauabteilung und der Straßenmeisterei Amstetten-Süd durchgeführt. Sie werden planmäßig bis spätestens Ende Juli abgeschlossen sein. Die Stadtgemeinde bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.

Begrüßt wird der Bypass auch von FPÖ-Gemeinderat Christian Schrammel. „Die kontinuierliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, um die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger zu fördern und die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.“