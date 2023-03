Umleitung für Lkw auf Abwegen in Amstetten

Immer wieder werden Lastwagen auf ihrem Weg zu Betrieben im Osten der Stadt von ihren Navis auf Nebenstraßen geleitet, die eigentlich nicht für tonnenschwere Gefährte ausgelegt sind. „Wir sind da mit einem Unternehmen in Kontakt, das diesem Problem mit einem Gesamtkonzept entgegenwirken will. Dazu wurde schon 2022 ein Planungsbüro beauftragt“, berichtet Gruber. Dieses hat Ende des Vorjahres einen Entwurf vorgelegt, wie man die Lkw auf der Oiden gleich auf die Umfahrungsstraße leiten kann. „Es wird dafür eine großräumige Beschilderung an mehreren Standorten in Gemeindegebiete an unterschiedlichen Stellen geben“, kündigt der Ortsvorsteher an.

Bis zur Umsetzung wird es aber noch dauern, denn natürlich müssen die Maßnahmen mit den zuständigen Straßenbauabteilungen und den Behörden abgesprochen werden. „Aber die betroffenen Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, dass ich in dieser Sache nicht lockerlassen werde, um möglichst rasch zu einer Lösung zu kommen“, verspricht Gruber.

