Für mehr Verkehrssicherheit: „Weißes Kreuz“ in Amstetten umgebaut

Am 2. August hat Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel gemeinsam mit Bürgermeister Christian Haberhauer und dem Leiter der NÖ Straßenbauabteilung Amstetten, Franz Stiedl, die Fertigstellung des Kreuzungsumbaus „Weißes Kreuz“ in Amstetten verkündet.

Ausgangssituation: Die Kapazitäten des Kreisverkehrs im Zuge der B 121 und L 89 in Amstetten kamen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer wieder an ihre Grenzen und auch bei der Kreuzung B 121/B 122 kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen, speziell beim Einbiegen von Aschbach kommend Richtung Amstetten.

Aus diesen Gründen hat der NÖ Straßendienst die Errichtung eines Bypasses aus Ulmerfeld-Hausmenning kommend in Richtung Amstetten sowie eine Rechts-Einfädelspur auf der B 121 für die aus der B 121 kommenden Linksabbieger beschlossen. Die Landesstraßen sind in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 16.000 Fahrzeugen auf der B 121, rund 10.000 auf der L 89 und rund 7.000 Fahrzeugen auf der B 122 am Tag frequentiert.

Ausführung: Der Kreuzungsumbau „Weißes Kreuz“ umfasste die Errichtung eines Bypasses beim Kreisverkehr B 121/L 89 von Ulmerfeld-Hausmenning kommend in Richtung Amstetten. Im Bereich des Kreisverkehrs sowie der Anbindungsäste wurden in Teilbereichen (Schadstellen) die bituminöse Tragschicht saniert und über den gesamten Baulosbereich mit einer Fläche von rund 13.000 m² die bituminöse Deckschicht erneuert. Auf einer Länge von rund 170 m erfolgte eine einseitige Verbreiterung der Fahrbahn von rund 4 m auf bis zu 9 m, um den Bypass entsprechend ausführen zu können. Für die Herstellung der Rechts-Einfädelspur auf der B 121 wurde die bestehende Sperrfläche ummarkiert. Da es sich bei der Ausführung dieses Abbiegestreifens um einen Sonderfall handelt, wird vom Kuratorium für Verkehrssicherheit eine Analyse dazu erstellt. Die Fahrbahn der B 122 wurde ab der Kreuzung mit der B 121 auf einer Länge von rund 630 m bis zur Kreuzung mit der L 6218 erneuert.

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Porr und den Straßenmeistereien Amstetten-Nord und Amstetten-Süd in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, haben im Juni begonnen und konnten nunmehr abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 660.000 Euro werden zu Gänze vom Land NÖ getragen. Der NÖ Straßendienst dankt den Anrainerinnen und Anrainern sowie auch allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während den Bauarbeiten.