Mobile Tempo-Schwellen in Neufurth zeigen Wirkung

„Wir freuen uns, dass bereits jetzt positive Auswirkungen zu spüren sind und die Verkehrssicherheit sowie die Lebensqualität in diesem Bereich gestiegen ist", sagt Ortsvorsteher Anton Geister. Er appelliert zugleich eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: "Bitte reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit in den Siedlungsgebieten und nehmen Sie besondere Rücksicht auf Kinder und Anwohner. Sie erhöhen damit nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Lebensqualität in unserem Ortsteil. Also bitte runter vom Gas!"