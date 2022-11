Vier neue Radarboxen in der Amstettner City aufgestellt

„Die neuen Radarboxen sollen die Verkehrssicherheit erhöhen. Damit kommen wir dem Wunsch der Bevölkerung nach“, sagt Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister (ÖVP). Das sei eine von fünf Maßnahmen des ausgearbeiteten Sicherheitspakets. Dieses erstellte man gemeinsam mit dem KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich).

Die Platzierung neben dem Zebrastreifen in der Lorenz-Dorrer-Straße, soll vor allem die Schüler schützen, die ihren täglichen Schulweg gehen. In der Lorenz- Dorrer-Straße wie auch in der Ybbsstraße (50er Zonen) will man die querenden Fußgänger schützen. Und da es auch in der Wiener Straße (30er Zone) nähe Hauptplatz gehäuft zu gefährlichen Situationen für Fußgänger kommt, hat man sich auch dort für eine Radarboxplatzierung entschieden. In der Waidhofner Straße in Greinsfurth will man vor allem waghalsigen Rasern Einhalt bieten.

Die neuen Geräte können in beide Richtungen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge erfassen. Gemeinderat Christian Schrammel (FPÖ) ist von den erweiterten Sicherheitsvorkehrungen überzeugt: „Es bedarf sinnvoller und umfassender Konzepte um das Ziel ‚Mehr Sicherheit in Amstetten‘ umzusetzen. Die Radarmessgeräte erfüllen dabei eine wichtige Aufgabe!“

