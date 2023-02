Beste Moste in Wolfsbach gekürt

Kürzlich lud der Bauernbund unter Obmann Ernst Michlmayr zur traditionellen Ortsmostkost ein. Neben dem Ortsvorsteher Johannes Tanzer und FF Kommandant Franz Stocklasser konnte Ernst Michlmayr noch rund 80 Gäste zur Bewertung begrüßen.

Die Verkostung wurde vom Team der Landjugend Wolfsbach unter der Leitung von Stefanie Jechsmayr und ihrem Stellvertreter Florian Hönigl perfekt durchgeführt.

20 Moste der Johannser Mostproduzenten galt es nach dem 20-Punkte-System zu bewerten, wobei bis zu drei Punkte für die Farbe und Aussehen, fünf Punkte für Geruch, sieben Punkte für den Geschmack und fünf Punkte für die Harmonie zu vergeben waren. Jeder Verkoster hatte die Möglichkeit, jeden Most zu bewerten.

Aufgrund der hohen Qualität der eingereichten Moste, lagen die Ränge sehr knapp beisammen – einige Plätze wurden sogar ex aequo belegt. Die besten drei Produzenten dürfen mit je einem Most zur Bezirksmostkost in Wolfsbach kommen, wo die Finalisten für die Viertelsmostkost eruiert werden.

Nach der Preisverleihung wurde noch in geselliger Runde gefeiert.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.