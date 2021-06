Die Auseinandersetzung mit den Themen Energie und Umwelt ist vor allem in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Daher lud der Obmann der Kleinregion Herz Mostviertel, Bürgermeister Johannes Heuras, vergangenen Mittwoch mit Unterstützung durch die NÖ.Regional, im Rahmen einer Online-Veranstaltung vergangenen Mittwoch zu einem Vernetzungstreffen der Energie- und Umweltgemeinderäte ein. Fachinformationen sowie der gegenseitige Austausch sollen die tägliche Arbeit der Mandatare erleichtern.

Das Treffen startete mit einem Vortrag des Regionsleiters Mostviertel der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ, Ignaz Röster, zu den aktuellen Schwerpunkten Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung, Erneuerbare Energiegemeinschaften und Energieraumplanung. Gemeinsam mit Gemeinderäten und Bürgermeistern wurden gegenwärtige Projekte in den Gemeinden besprochen. Regionalberaterin Sarah Kühr stellte anschließend ein mögliches Kooperationsprojekt zur kleinregionalen Trinkwasseruntersuchung von Hausbrunnen vor.

Mit NÖ.Regional Mobilitätsmanager Bernhard Zehetgruber sammelten die Teilnehmer Ideen für gemeindeübergreifende Aktivitäten als E-Bike-Region Herz Mostviertels. Neben einer neuerlichen E-Bike-Ausfahrt der Gemeindevertreter wurde über die Durchführung eines gemeinsamen Radlreparaturtages oder einer Open Air Kinovorstellung zum Thema Elektromobilität nachgedacht. Auch die Möglichkeiten von Radabstellanlagen mit inkludierten Photovoltaikpaneelen oder das Angebot eines E-Bike-Fahrtrainings wurden diskutiert.

Kleinregionsobmann Bürgermeister Johannes Heuras freute sich über den Austausch mit den Fachgemeinderäten. „Gerade im Bereich Energie und Umwelt gibt es Themen, die man gemeinsam in der Kleinregion besser in Angriff nehmen kann. Andererseits bieten unsere Gemeinden individuelle Projekte und Initiativen, die andere ähnlich erfolgreich in der eigenen Gemeinde wieder umsetzen können. Daher ist mir dieser Austausch auch sehr wichtig“, sagt Kleinregionsobmann Bürgermeister Johannes Heuras. Um dieses Bestreben längerfristig zu etablieren, wird über die Durchführung weiterer Vernetzungstreffen der Fachgemeinderäte nachgedacht, um hier gemeinsam als Region bestmögliche Ideen und Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu erzielen.