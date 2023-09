Werkstattabende: Pater Mayrhofer & Co. im Stift Seitenstetten zu sehen

Die Galerie- und Werkstattabende im Stift und Meierhof des Stiftes Seitenstetten haben seit mehr als 20 Jahren Tradition und gelten als besonders interessant, kreativ und unverwechselbar, sind sie doch durch Pater Martin Mayrhofer als Künstler, Motivator und Mensch geprägt und überaus geschätzt. Nun hat er 13 seiner „Schüler“ zur Gruppenausstellung gemeinsam mit ihm geladen, die Vernissage hierzu fand am kürzlich statt.

Diese Schau zeigt auf eindrucksvolle Weise nicht nur die künstlerische Bandbreite des umtriebigen Benediktinermönchs, sondern auch die Buntheit des Schaffens der in den verschiedensten Techniken – von der Schnitzkunst über Aquarelle, Bleistift- oder Kohlezeichnungen bis hin zu Kaltnadelradierungen und Emailbrand – arbeitenden Aussteller. Abt Petrus Pilsinger bekannte in seinen Begrüßungsworten, auch Schüler des Künstlerpaters gewesen zu sein, die eigenen „Werke“ aber nie jemandem gezeigt zu haben, und stellte fest: „Umso erfreulicher ist es, dass nun Pater Martin gemeinsam mit Künstlerfreunden in dieser Ausstellung an die Öffentlichkeit tritt!“

Pater Martin selbst hob im Besonderen die gegenseitigen Hilfestellungen aller Teilnehmer beim Schaffen im Atelier hervor: „Das motiviert und stärkt, so gibt es letztlich nie Unzufriedenheit mit sich selbst!“

Künstlerabende mit „Patina“

Als dem Stift sehr verbundene ehemalige Landtagsabgeordnete lobte Michaela Hinterholzer Pater Martin als Kunstexperten, der seine Schüler in der Werkstatt, aber auch die Teilnehmer an seinen Galerieabenden zu begeistern imstande ist und viel Herzblut und Schaffenskraft in sein Wirken legt. „Seine Abende haben freilich eine gewisse ‚Patina‘, denn Jause und ein Glas Wein gehören dann obligatorisch auch dazu!“

Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer wiederum verlieh ihrer Bewunderung für die künstlerische Tätigkeit Ausdruck und betonte, dass derartige Kunst gerade auch in einer säkularisierten Welt – im Vergleich mit Michelangelos „Erschaffung der Welt“ in der Sixtina und dem gegenseitigen Berühren der Finger – zu Herzen gehe und das Innere berühre. Maria Kattner sprach im Namen aller Aussteller die Dankesworte, schilderte die unterschiedlichen Interessensgruppen an Teilnehmern, die trotz allem an jedem ersten Mittwoch im Monat zur Arbeitsgemeinschaft werden, denn jeder kann kommen und ist willkommen. „Pater Martin schreitet von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und beweist in seinen Urteilen und Anregungen immer wieder die ‚Milde des Alters‘; es ist ein Arbeiten in gelebter Freundschaft!“ Das zeigt auch das von Karoline Grubbauer angefertigte Portrait, das ihm zum Dank überreicht wurde.

Die Ausstellung ist bis 2. November täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet und frei zugänglich.