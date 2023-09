Kunstgenuss der Extraklasse bei Rosenberger-Vernissage in Öhling

Die Rohbauräume des neuen Schlosses Herrenchiemsee boten von 2. bis 10. September die Vernissage „380 bis 780 Nanometer Extraklasse“ mit abstrakten Farbmalereien und Skulpturen. Die Ausstellung in den Rohbauräumen des Neuen Schlosses Herrenchiemsee nimmt mit ihrem Titel Bezug auf die dort bereits 2017 gezeigte Ausstellung „Extraklasse. Farbe trifft Form“.

Die österreichische Künstlerin ist Elisabeth Rosenberger aus Öhling. Hinter dem, in der Künstlergruppe ausgewählten Titel „380 bis 780 Nanometer“ – der gesamte für den Menschen sichtbare Bereich des Farbspektrums – verbirgt sich eine vielfältige Auseinandersetzung mit dem Thema Farbe.

In den beeindruckenden unvollendeten Räumen des Neuen Schlosses Herrenchiemsee präsentierten vom 2. bis 10. September 2023 neun Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Werke. Von großflächigen bis hin zu kleinteiligen, mosaikartigen Farbkompositionen wird der Bereich der abstrakten Malerei in dieser Gruppenausstellung weit aufgefächert. Die Künstlerinnen drücken ihre Emotionen, Intuitionen, Spontaneität, Leidenschaft und Lebensfreude durch ihre künstlerischen Darstellungen in Farben und Formen aus. Farben und Pigmente wirken auf unterschiedlichste Weise, werden zum Leuchten gebracht und es entstehen Kontraste, die zur Interpretation einladen. In den Bildern verschwimmen die Farben - Gleichgewicht und Unruhe, Harmonie und Disharmonie entstehen. Aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, Wasser, Klima, Architektur, Feminismus, die komplexen Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur und die damit verbundenen Emotionen kommen in den Bildern und Skulpturen zum Ausdruck. Die Werke von Elisabeth Rosenbergers sind ein Dialog zwischen Architektur und Landschaft, während die anderen Leinwände allein durch ihre Farbpalette plötzlich zu Körpern oder vielmehr noch, zu Empfindung von Körpern werden.

Die Eröffnungsrede hielt die Künstlerin Eglé Otto. Die in Litauen geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Hamburg und Berlin. In ihrer Malerei befasst sie sich mit den immer aktuellen Themen aus der griechischen Mythologie wie Machtstrukturen, Frauenbilder und Heldendarstellungen.

Elisabeth Rosenberger ist seit Jahren Mitglied der Kunstinitiative Amstetten. (KIAM)

Die Kunstinitiative Amstetten, die am 21 September um 19.00 das 10-jährige-Jubiläum im Schloss Ulmerfeld feiert, ist stolz Elisabeth Rosenberger in ihren Reihen zu haben. Dort werden ebenfalls Bilder von ihr gezeigt. Im März 2024 wird Elisabeth Rosenberger in der Rathausgalerie Amstetten im Rahmen der Ars Femina ihre neuesten Werke präsentieren.