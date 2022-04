Kidsnest Amstetten: Kinder stark verunsichert

2021 wurden 420 Personen, davon 146 Kinder und Jugendliche sowie 274 Erwachsene, in 3.363 Beratungs- und Therapiestunden betreut. 68 Prozent der Klienten, die sich 2021 an das Kidsnest-Kinderschutzzentrum wandten, kamen aus dem Bezirk Amstetten, 13 Prozent aus dem Bezirk Melk, sechs Prozent aus Waidhofen an der Ybbs, fünf Prozent aus dem Bezirk Scheibbs, der Rest aus der weiteren Umgebung.

Kindsnest-Kinderschutzzentrum Amstetten, Anzengruberstraße 3/1. Stock. Tel.: 07472/65437.