Amstetten trauert um Johann Kropfreiter

Kropfreiter war von 1986 bis 2019 Geschäftsführer der AVB. 1999 übernahm er auch die Intendanz des Musical Sommers Amstetten. Drei Welturaufführungen und acht österreichische Erstaufführungen kamen unter seiner Intendanz auf die Bühne.

„Er machte den Musical Sommer Amstetten zum kulturellen Höhepunkt. Mit seiner Strahlkraft leuchtet er dank Johann Kropfreiter weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Amstetten kennt man in der Musical-Szene mittlerweile in ganz Europa. Als AVB-Geschäftsführer sorgte Johann Kropfreiter vor allem in der Johann-Pölz-Halle mit einem breiten, vielfältigen und hochwertigen Programm für zahllose Highlights und erinnerungswürdige Momente. Er brachte allen Amstettnerinnen und Amstettnern die Kultur ein Stück näher. Vielen Dank dafür“, würdigt Bürgermeister Christian Haberhauer das Wirken Kropfreiters. Der Familie und den Angehörigen drückt er sein tiefstes Bedauern aus.

Johann Kropfreiter verabschiedete sich 2019 mit der erfolgreichsten Musicalproduktion seiner Laufbahn in den Ruhestand.

Für sein Wirken wurde Kropfreiter mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich geehrt. In Würdigung seiner besonderen Verdienste auf dem Gebiete der darstellenden Kunst erhielt er 2021 den Kulturpreis der Stadt Amstetten.