Mauer: Namensgleichheit sorgte für verfrühte Beileidswünsche

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

"Meine Frau war bei den Telefonaten ganz locker, weil sie mich ja kurz zuvor noch beim Frühstück gesehen hat", nimmt Johann Aichinger sein angebliches Ableben mit Humor. Und davon hat er sehr viel. Denn die Mostviertler kennen ihn seit Jahrzehnten als "Sunnseitn Hansl", der sie bei vielen Frühschoppen und Festivitäten mit seinen Witzen köstlich unterhalten hat. 2006 und 2012 war er auch NÖN-Witzemeister, was seine Entertainer-Karriere befeuert hat. Auftritte bei der Seniorenmesse in St. Pölten und beim Wieselburger Volksfest folgten. In ihrem ersten Jahr hat er sogar zehn Tage lang die Wiener Wiesn moderiert und das Publikum mit seinen Witzen köstlich unterhalten. Bei einer Trafikanten-Reise der NÖN sorgte er gemeinsam mit Muckenstruntz und Bamschabl für Heiterkeit. Und bei vielen Feuerwehr und Musikfesten in der Region war Aichinger ebenfalls ein Garant für gute Unterhaltung. Legendär ist seine Einlage beim Dirndl-Springen in Amstetten im Jahr 2011, wo er sich selbst ins fesche Trachtenkleid zwängte und zum Gaudium des Publikums in den Pool hüpfte.

Nach Corona hat der Sunnseitn Hansl nun allerdings beschlossen, etwas leiser zu treten. "Ich bin im Juni 70 geworden, da muss man nicht mehr auf jeder Bühne stehen." Ganz lassen kann er es aber auch nicht. Vor drei Wochen hat er in St. Nikola einen Frühschoppen moderiert und auch für die eine oder andere Familien- oder Geburtstagsfeier ist er durchaus zu haben.

Aber die wichtigste Botschaft dieser Tage lautet natürlich: "Ich lebe noch und bin gesund!"

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.