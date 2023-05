China holt sich Know-how bei Schachner

1978 schon hat Franz Schachner mit Elektrofahrrädern experimentiert, 1989 hat er als Erster im Rahmen der Elektro-Rallye „Austro-Solar“ die Strecke Linz-Wien damit zurückgelegt; seit dem 20-jährigen Firmenjubiläum erzeugt der findige Unternehmer auch Windräder. Auf Sonnenkocher und Mini-Scooter folgten Elektro-Roller und E-Truck. Mehr als 30 Jahre schon pflegt Franz Schachner auch gute Kontakte nach China, wo er auch diverse Produkte herstellen ließ sowie Vertrieb und Service organisierte, sind doch dort sämtliche für Elektrofahrzeuge benötigte Komponenten problemlos verfügbar.

Vom Besuch in der Stiftsbibliothek, die ihnen Abt Petrus Pilsinger persönlich präsentierte, waren die Gäste sehr angetan. Foto: NOEN, Penz

Nun tut Schachner den nächsten Schritt, indem er sein Know-how und in langjähriger Praxis erworbenes Wissen einer chinesischen Partnerfirma zur Verfügung stellt, die zukünftig Elektro-Klein-Lkw und Kleinbusse herstellen wird. Der Vizebürgermeister aus der 10-Millionen-Stadt Jinan war extra mit einer Wirtschaftsdelegation zur Vertragsunterzeichnung ins Mostviertel angereist, um den entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Dieser beinhaltet auch den Import nach Österreich, der über die Firma Schachner abgewickelt werden wird. „Die Stadtgemeinde Jinan investiert 20 Millionen Euro in den Aufbau dieser Firma, man sieht also, wie sehr ihnen daran gelegen ist“, kann Firmenchef Schachner berichten, der zukünftig auf Salz-Glas-Batterien setzen wird, die sauber, schnell ladbar, nicht brennbar und auch bei kalten Temperaturen einsatzfähig sein werden.

Auch ein Kurzbesuch beim Bezirksjugendsingen im Meierhof des Stiftes war angesagt. Foto: NÖN, Penz

Die Delegation hat Wien, aber auch das Stift Seitenstetten besichtigt und ein Zeltfest im Mostviertel besucht. Auch Abstecher nach Salzburg und Hallstatt standen am Programm.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.