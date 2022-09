Amstten: Stadt verkauft Bad-Teile auf „will haben“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Grundsteinlegung für das neue Amstettner Allwetterbad ist inzwischen fixiert: Freitag, 23. September. Im Jahr 2024 soll es dann seine Pforten öffnen.

„Im alten Bad laufen die Abbrucharbeiten auf Hochtouren“

„Im alten Bad laufen die Abbrucharbeiten auf Hochtouren“, berichtet Bürgermeister Christian Haberhauer. „Dabei gehen wir möglichst nachhaltig und ressourcenschonend vor. So wird alles, was wiederverwendet werden kann, auch tatsächlich für das neue Bad aufbewahrt.“ Alles andere wird, soweit noch brauchbar, verkauft. „Das betrifft Pflastersteine ebenso wie alte Kästen oder die nicht mehr verwendbaren Wasserrutschen, die heuer keine TÜV-Zertifizierung mehr erhalten hätten“, erklärt Haberhauer. Auf willhaben.at können Interessierte ein Stück des alten Hallen- und Freibads erwerben: ( https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/wasserrutsche-596919691 ). Sogar die Holzfassade des Naturbades hat übrigens schon den Besitzer gewechselt.

26.000 Gäste im Heidebad Hausmening

Das Heidebad in Hausmening meldet heuer ein deutliches Gästeplus. 26.000 Besucherinnen und Besucher bedeuten ein Plus von 50 Prozent. „Mit ein Grund dafür ist sicher die Sperre des Amstettner Naturbades. Der Shuttledienst von Amstetten nach Hausmening und retour wurde an schönen Tagen rege in Anspruch genommen“, sagt Bäderverwalter Reinhard Walter. Aber auch das teilweise heiße Wetter und die Rücknahme der Corona-Maßnahmen haben aus seiner Sicht mehr Gäste ins Heidebad gebracht. Die Zahl der Saisonkarten ist deutlich gestiegen.

Den größten Andrang im Heidebad gab es am 19. Juni mit insgesamt 1.224 Besucherinnen und Besuchern. Für Kinder und Jugendliche waren natürlich die Rutsche und der Sprungturm Hauptmagnete. Walter muss leider auch von einer unerfreulichen Entwicklung berichten. „In Bezug auf Einhaltung der Badeordnung wurden die Gäste leider uneinsichtiger und das mündete zum Teil sogar in Aggressivität. Es musste einige Male die Exekutive zur Unterstützung angefordert werden.“

Die Badesaison endete im Heidebad mit Sonntag, 4. September. Ende September, Anfang Oktober soll die Saunaanlage in Hausmening die Pforten öffnen. Da laufen noch die Umbauarbeiten. Die erweiterte Anlage soll künftig 150 Gästen Platz bieten. „Erweitert werden der Garderoben- und Ruheraumbereich und im Saunagarten wird eine zusätzliche Block-Finn-Sauna errichtet“, sagt Walter.

