Url-Steg in St. Peter wurde saniert

Die Url-Runde ist bei vielen Bürgern als Wander- und Spazierroute sehr beliebt. Täglich werden auch die beiden Brücken über die Url in den Bereichen Sportzentrum und Möbel Polt hundertfach überquert. Während der Übergang beim Sportzentrum im Jahr 2019 im Rahmen des Projektmarathons der Landjugend neu errichtet wurde, kam der zweite Steg immer mehr in die Jahre und wies zuletzt teilweise bereits morsche Stellen auf. Mithilfe des Bauhof-Teams rund um Bauleiter Franz Brenn ging es diesem Sicherheitsmanko in den letzten Wochen an den Kragen.

Mehrere Arbeitstage wendete das Team auf, um den Holzsteg wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei wurden die komplette Trittfläche und zahlreiche Streben durch neue Holzbalken ausgetauscht sowie der Handlauf erneuert.

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde gleich der ganze Steg um zirka 15 Zentimeter verbreitert, wodurch dieser nun von Radfahrern und Kinderwägen einfacher passiert werden kann.

„Ich danke dem Bauhof-Team für die Erledigung dieser notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen. Ich freue mich, dass wir so geschickte Mitarbeiter haben, die ein solches Vorhaben in Eigenregie durchführen können. Nun kann der Url-Steg wieder für Spaziergänger und Wanderer freigegeben werden“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden