Amstetten startet den Frühjahrsputz

„In Amstetten startet der große Frühjahrsputz“, berichtet Umweltgemeinderätin Michaela Paffeneder. In Zusammenarbeit mit den NÖ Umweltverbänden und dem Land NÖ wird die Stadt nach den Wintermonaten wieder von Dosen, Papierln und sonstigem Müll befreit, der entlang der Straßen und in den Wiesen und Feldern gelandet ist. „Jedes Jahr finden sich dutzende Amstettnerinnen und Amstettner, Familien und ganze Vereine, die sich an der Aktion beteiligen. Das ist nicht selbstverständlich. Ein herzliches Danke dafür“, sagt Paffeneder.

Auch Hörlezeder lobt die Freiwilligen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Schade findet er, dass das überhaupt notwendig ist. „Aber leider gibt es noch immer einige wenige Menschen, die durch ihr Verhalten teilweise großen Schaden in der Umwelt anrichten“, sagt der Grünpolitiker. Weggeworfener Müll könne vor allem für Tiere lebensgefährlich werden - etwa Aludosen auf Weiden.

Die Helferinnen und Helfer werden dabei durch die NÖ Umweltverbände sowie dem Land NÖ mit Warnwesten, Sammelsäcken und Handschuhen ausgestattet.

Eine Anmeldung für den Frühjahrsputz 2023 ist auf folgender Seite möglich: https://amstetten.umweltverbaende.at/?portal=verband&vb=am&kat=2102&ukat=21

