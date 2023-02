Viele Interessenten In Preinsbach startet Detailplanung für Glasfaserausbau

Lesezeit: 2 Min Hermann Knapp

Projektleiter Harald Stressler von den Stadtwerken, Ortsvorsteher Andreas Gruber, Lukas Landsteiner von ERICH, René Mairhofer von den Stadtwerken und Christoph Teichmann von ERICH (von links) sind zuversichtlich, dass der LWL-Ausbau in Preinsbach schon bald starten kann. Foto: Stadtwerke/Kurzmann

D er Ausbau des schnellen Internets nimmt auch in Amstetten Fahrt auf. Im Ortsteil Preinsbach haben nach einer Info-Veranstaltung so viele Bürgerinnen und Bürger Interesse bekundet, dass die Stadtwerke mit ihrem Partner ERICH, einem Unternehmen der Landsteiner Gruppe, nun die Detailplanung starten. Bevor das Projekt in die Ausschreibung geht, müssen dann allerdings 48 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet auch tatsächlich einen Vertrag (Bindung 24 Monate) unterschreiben. "Wir sind aber sicher, dass wir dieses Ziel bald erreichen", sagt Projektleiter Harald Stressler.