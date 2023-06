Amstetten: Mitarbeiter von Leiner und Mondi bei anderen Firmen gefragt

Am Dienstag wurde das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die insolvente Möbelhandelskette Leiner/Kika am Landesgericht St. Pölten eröffnet und Rechtsanwalt Volker Leitner zum Insolvenzverwalter bestellt. Voraussichtlich wird jeder dritte NÖ-Beschäftigte der Möbelkette - rund 430 von 1.278 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - per Ende Juli seine Arbeitsstelle verlieren.

Für den Leiter des Arbeitsmarktservice in Amstetten, Harald Vetter, sind in Sachen Leiner momentan aber noch viele Fragen offen. „Das Insolvenzverfahren verändert die Situation. Man weiß jetzt ja noch gar nicht, ob vielleicht die ganze Firma liquidiert wird und wenn nicht, welche Filialen dann tatsächlich von einer Schließung betroffen sind und welche Beschäftigte tatsächlich gekündigt werden“, sagt er. Das AMS biete Leiner-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern natürlich schon jetzt Beratung und Jobvermittlung an.

Die Aussicht, rasch einen neuen Arbeitsplatz zu finden sind derzeit gut. Denn tatsächlich liegen sowohl beim Leiner/kika-Zentralbetriebsrat als auch beim Arbeitsmarktservice in Amstetten schon Anfragen und Angebote von anderen Unternehmen vor. Die Palette reicht da von Konkurrenzbetrieben aus der Möbelbranche über andere Filialisten wie etwa dem „Bauhaus“ bis hin zur Post und sogar zum Hilfswerk. „Wir bieten sehr gerne eine Mitarbeit in unserem Unternehmen an, es sind hunderte Stellen offen. Denn: Pflege ist und bleibt auch weiterhin ein absolut zukunftssicheres Arbeitsfeld“, sagt Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk NÖ.

kika/Leiner-Pleite Etwa 430 NÖ-Beschäftigte der Möbelkette werden gekündigt

Neuigkeiten gibt es auch von der Firma Mondi

Das Mondi-Werk in Hausmening. Eine Papiermaschine wurde stillgelegt. Foto: Mondi

Die Mondi Neusiedler GmbH hat ja im April angekündigt in Hausmening eine Papiermaschine stillzulegen und rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung anzumelden. Zugleich gab das Unternehmen bekannt, dass es an den Standorten Hausmening und Kematen 20 Millionen Euro investieren und „ein zukunftsfähiges Produktportfolio“ entwickeln werde.

„Wie es derzeit aussieht, dürfte es aber nicht zu so vielen Kündigungen kommen, wie ursprünglich avisiert. Zum Teil haben die Leute auch sehr lange Kündigungsfristen - das zieht sich bis Dezember hinein“, sagt Vetter. Der AMS-Geschäftsstellenleiter berichtet auch, dass für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ein Sozialplan ausverhandelt wurde. Das bestätigt auch Betriebsratsvorsitzender Gerald Einfalt auf Anfrage der NÖN, vom Unternehmen gab es keine Stellungnahme. Details über den Sozialplan werden nicht bekannt gegeben. Da es sich um keine Stiftung handelt, dürften aber Zahlungen an die gekündigten Beschäftigten vereinbart worden sein.

Das Arbeitsmarktservice führt direkt im Betrieb Outplacement-Beratungen für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. Eine gab es schon, eine weitere steht noch im Juni am Programm. „Auch in diesem Fall ist es so, dass wir und der Betriebsrat sehr viele Angebote von anderen Unternehmern haben, die gerne Arbeitskräfte übernehmen würden. Die Chance, dass der Großteil der Betroffenen rasch einen neuen Arbeitsplatz findet, ist also hoch“, sagt Vetter.