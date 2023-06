Preinsbach: Leitbild für Dorferneuerung beschlossen

In den vergangenen Monaten gab es unzählige Besprechungen, Workshops, eine Fragebogenaktion, diverse projektspezifische Zusammenkünfte und Exkursionen – hierzu wurde auch die Amstettner und Preinsbacher Bevölkerung regelmäßig eingeladen. Die gesammelten Themen und Wünsche wurden nun in ein 32-seitiges Leitbild unter der Vision „Preinsbach, da kannst leben! Preischboch, do kaunst leben!“ gebracht. Dieses Papier dient als Leitfaden für die zukünftige Entwicklung des Ortsteils. Auch der Gemeinderat hat es schon beschlossen.

„Eine sinnvolle und nachhaltige Gemeindeentwicklung muss gemeinsam und im Einklang mit der Bevölkerung und den Entscheidungsträgern erfolgen. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung des gesamten Ortsteils und möchte mich auch recht herzlich bei den Mitgliedern des Dorferneuerungsvereins sowie bei allen Preinsbacherinnen und Preinsbachern für Ihre rege Mitarbeit bedanken“, sagt Ortsvorsteher Andreas Gruber.

In den kommenden Jahren sollen zukunftsträchtige Projekte in und für Preinsbach umgesetzt werden. „Mehr Veranstaltungen, weiterhin leistbare Wohnangebote, Ausbau der Freizeitangebote, Stärkung und Verschönerung des Ortskerns sowie der Ausbau der Verkehrsanbindungen und des Radwegenetzes sind Hauptanliegen der Bürgerinnen und Bürger“, berichtet Gruber. Unterstützt wird der Dorferneuerungsprozess in Preinsbach von der Regionalberaterin der NÖ.Regional Maria Huemer.

