Bezirk Amstetten: ÖVP sammelt Hilfsgüter für die Ukraine

"Die Geschäftsstelle der Volkspartei im Bezirk Amstetten hat sich als Annahmestelle und Drehscheibe für die überparteiliche Initiative „blau-gelb hilft blau-gelb“ beteiligt und Spenden entgegengenommen – zahlreiche Sackerl mit Hygieneartikel sowie Kleidung und Decken für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine. Danke an alle Spenderinnen und Spendern aus unserem Bezirk, die sich an dieser Hilfsaktion beteiligt haben“, berichtet Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer.

Diese Spenden wurden nun auf den Weg nach Tulln geschickt, wo sie in Zusammenarbeit mit den NÖ Zivilschutzverband in ein Flüchtlingscamp in der Republik Moldau gebracht wird. "Das Nachbarland der Ukraine braucht jede Unterstützung um diese Herausforderung zu stemmen. Landesweit wurden bisher mehr als 15.000 Spendenpakete gesammelt“, unterstreicht JVP -Bezirksobfrau Silvia Hraby.

Hinterholzer betont, dass mit den Spenden aus dem Bezirk Amstetten auch eine Botschaft an die Bevölkerung in der Ukraine gesendet wird: "Wir sind in Gedanken bei euch und stehen an eurer Seite." Die ersten Lastwägen in Richtung des Flüchtlingscamps starten bereits am Samstag, den 5. März aus Tulln.

