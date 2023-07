Sommermusical „Jersey Boys“ feiert in Amstetten Premiere

„Jersey Boys“ ist die Geschichte der Band „The Four Seasons“ und von Frankie Valli. „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ – das Stück erzählt von vier jungen Männern aus dem Arbeiterviertel New Jersey, die zu Beginn ihr Geld mit kleinen Auftritten zusammenkratzen mussten und am Ende eines steinigen Weges zu internationalem Ruhm kamen und gefeierte Chartstürmer wurden.

Die Songs dieser 60er-Jahre-Boyband zählen zu den größten Erfolgen in der Geschichte der Pop-Musik und deshalb ist auch das Musical mit Welthits wie „Oh What A Night“, „Big Girls Don't Cry“, „Beggin'“ oder „Can't Take My Eyes Off You“ gespickt.

Fr, 21. Juli, Sa, 22. Juli, Do, 27. Juli, Fr, 28. Juli, Sa, 29. Juli, So, 30. Juli, 1. Zusatzvorstellung, Do, 03. Aug., Fr, 04 Aug., Sa, 05. Aug., So, 06. Aug., 2. Zusatzvorstellung, Mi, 09. Aug., 3. Zusatzvorstellung, Do, 10. Aug.,Fr, 11. Aug., Sa, 12. Aug. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Karten: Kultur & Tourismusbüro AmstettenRathaushof – Hauptplatz 29, 3300 Amstetten, 0043508878300Mo–Fr 9.00–17.00 Uhr.

Weitere Infos: www.avb.amstetten.at