67. Kulturwochen in Amstetten: Ein bunter Reigen

Mit großer Freude präsentierte Kulturstadtrat Stefan Jandl das 67. Amstettner Kulturwochen-Programm, das den Fokus auf die Künstlerinnen und Künstler der Region gerichtet hat. Es ist ein bunter, abwechslungsreicher und qualitätsvoller Reigen aus Konzerten, Ausstellungen, Literatur und Film.

Das besonders reiche und auf ganz Amstetten verteilte Programm startet am Samstag, 12. November, traditionell mit einem Konzert des Amstettner Symphonieorchesters, das Werke von Mozart, Smetana und Tschaikowsky zur Aufführung bringt. Am Montag, 14. November, gastiert der renommierte Schriftsteller und gebürtige Amstettner Julian Schutting, der heuer seinen 85. Geburtstag feierte, im Rathaussaal. Er wird aus seinem jüngsten Gedichtband „Winterreise“, der die Begegnung mit der Romantik und gleichermaßen deren Fortschreibung thematisiert, vorlesen.

Mit Spannung darf man den Auftritt des A-capella-Quintetts „zwo3wir“, bekannt durch gefühlvolle Interpretationen, mit dem Projekt „König sein“ am 15. November in der Pölz-Halle erwarten. Vergessen wurde auch nicht auf die Jüngsten der Gesellschaft. Mit „Frau Meier nimmt Platz!“ steht für Kinder von 6 bis 10 Jahren am 18. November ein Kinder-lesespiel an.

Das vertraute Herbstkonzert des Musikvereins Mauer-Öhling findet am 19. November statt und am 24. November präsentieren die Lehrenden der Regionalmusikschule Amstetten in der Wirkstatt eine bunte Mischung verschiedenster Musikstile.

Fans des Rock´n´Roll kommen am 26. November mit einem Konzert der „Rioters“ auf ihre Rechnung. Inspirierende Begegnungen in Ausstellungen wie „Under Pressure“ in der KIAM-Galerie oder für Denkanstöße sorgende Filme wie „Die verdrängten Toten“ sollte man nicht versäumen.

