Mit dem Pferd von Spanien nach Asien

„Ich habe, als ich auf dem Weg war, Heu gesehen. Und gedacht, hier könnte ein Bauernhof sein. Da hab ich gefragt, ob ich die Nacht mit meinem Pferd hier verbringen kann“, schildert Unas (33). Der junge Chinese war in der Nacht auf Donnerstag in Reikersdorf zu Gast. Beim Besuch erzählt er über sein Abenteuer und seine große Reise.

So ist Unas seit über einem Jahr in Europa unterwegs. Gemeinsam mit seinem Pferd Furion geht er von Spaniens Küste ganz im Westen Europas bis nach Asien – nach China oder Korea – jedenfalls jedoch an die Ostküste. Der Plan ist, den ganzen eurasischen Kontinent zu durchstreifen. Vier Jahre lang könnte die Reise dauern.

Mit Zelt oder auf Herbergssuche

„Ich bin in Spanien gestartet, dann ging es über die Niederlande nach Deutschland und Österreich“, blickt Unas zurück. Neben seinem Hengst hat er auch ein Zelt mit. Bei schlechtem Wetter, wie gestern Mittwoch, sucht der junge Abenteurer vor Ort nach einer Herberge. In Reikersdorf wurde er fündig. „Er hat einfach angeklopft und von seiner Reiseroute erzählt. Natürlich haben wir ihm Unterkunft gegeben und das Pferd versorgt“, erklärt die Gastgeberin.

Für Unas handle es sich bei seiner Wanderung um einen Versuch. Es ist keine Arbeit, gäbe keine Mission. „Ich wollte einfach den Westen des Kontinents und den Osten des Kontinents sehen“, erklärt er. Die Idee, ein Pferd als Begleiter zu wählen, entstand spontan, beim Blick in den Himmel. „Da hatte ich dieses Bild im Kopf“, lächelt Unas.

Trotz so mancher Herausforderung – etwa beim Grenzübergang und dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand, gerade in Bezug auf das Pferd – freue er sich über die vielen freundlichen Begegnungen. Wer Unas folgen und weitere Bilder von seiner abenteuerlichen Reise sehen möchte, kann dies über Instagram unter furion_and_xuzhixian.

