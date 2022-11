Raubüberfall in Amstetten Vier Jugendliche bestahlen und bedrohten 23-Jährigen

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Maciej Bledowski

W ie jetzt bekannt wurde kam es in Amstetten in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen zu einem Raubüberfall. Ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk war vom Kreisverkehr Bahnhofstraße/Preinsbacher Straße Richtung Bahnhof unterwegs. Er ging auf der rechten Straßenseite und wollte gerade einen Zebrastreifen überqueren, als vom Bahnhof her vier Jugendliche auf ihn zukamen.