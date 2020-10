Weitere Coronafälle im Bezirk Amstetten .

Am Freitag ist die Coronaampel im Bezirk Amstetten ja auf Gelb umgesprungen. Seitdem sind noch weitere Infektionsfälle bekannt geworden. In Weistrach und St. Peter in der Au wurde jeweils eine Person positiv getestet, in Sonntagberg ebenfalls eine (insgesamt schon 9).