In einem Brief wendet sich das Volkshilfe-Team daher an die Mitglieder. "Wenn jemand von Euch Hilfe in diesen schwierigen Zeiten braucht kann sich bei der Volkshilfe melden! Wir werden versuchen die notwendigste Unterstützung rasch zu organisieren", verspricht Königsberger-Ludwig.

Die Volkshilfe ist erreichbar unter 0676/870028104 oder 0676/3064159.